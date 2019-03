Die Frauenrunde Scheidegg-Scheffau, die zum Katholischen Frauenbund gehört, hat erneut 100 Kissen für die Aktion „Herzkissen“ an die Klinik Schwabenland gespendet. Die Aktion wurde laut Pressemitteilung von der dänischen Krankenschwester Nancy Friis-Jensen speziell für Brustkrebspatientinnen entwickelt. Unter dem Arm getragen soll es Narbenschmerzen und Lymphschwellungen nach der Brustoperation lindern.

Das Thema Herzkissen berührt die Teilnehmerinnen der Frauenrunde sehr, heißt es in der Meldung. Sie fühlen sich beim Nähen der Herzkissen empathisch mit den betroffenen Frauen verbunden. Auch Gedanken wie, es könnte einen auch selber treffen, kommen bei der Arbeit zu Tage und werden in der Gruppe besprochen. Mit viel Engagement werden die Kissen genäht, um den betroffenen Frauen ihre Solidarität zu zeigen. Das heißt, ihnen Hilfe und Unterstützung in einer schwierigen Situationen zu geben, wie dies nach einer Brustkrebsoperation der Fall ist. Daher sei auch neben der handwerklichen Arbeit an den Kissen der emotionale Aspekt wichtig, denn die Herzen werden mit Liebe nach dem Motto „von Herz zu Herz“ hergestellt.

Auch jüngere Frauen, die noch nicht Mitglied in der Frauenrunde Scheidegg sind, haben sich am Nähen beteiligt und fanden über diese Arbeit Zugang einen guten Zugang zur Frauenrunde.Die Materialen für die Herzkissen wurden durch den Erlös aus Kuchenverkauf und Spenden der Frauenrunde Scheidegg-Scheffau und Firmenspenden finanziert.