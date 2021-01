Die Bauplatzvergabe in mehreren neuen Wohngebieten in Ravensburg und seinen Ortschaften wird von vielen Bauwilligen sehnlich erwartet. Nach den Sommerferien ist es vermutlich so weit, wie Kämmerer Gerhard Engele am Freitag auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mitteilte.

Nach welchen Kriterien die Bauplätze vergeben werden, interessiert mit Fortschreiten der Planungsprozesse auch die Interessenten immer mehr. Doch die Stadtverwaltung arbeitet noch an den Details.