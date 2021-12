Herrmann gewinnt Drei-Satz-Krimi

So geht es am Dienstag weiter:

Bei den 50. deutschen Tennismeisterschaften in Biberach sind am Montag die ersten Entscheidungen gefallen. Vier Männer und vier Frauen haben sich in der Qualifikation durchgesetzt und konnten sich über den Sieg in ihrem Gruppenfinale am Montagvormittag einen der begehrten Plätze für das Hauptfeld der DM sichern.

In der Qualifikationsgruppe eins der Frauen setzte sich Chiara Tomasetti (TC Grün-Gold Bensberg) gegen Anna Ceuca (TC Tachenberg), Kaderspielerin des Württembergischen Tennisbunds (WTB), mit 4:6, 6:4, 10:7 durch. In Gruppe zwei war Charlotte Keitel (BASF TC Ludwigshafen) siegreich gegen Anna Linn Puls aus Bonn (6:4, 7:6). Philippa Preugschat (THC von Horn und Hamm) gewann die Gruppe drei und Ellen Linsenbolz (Post Südstadt Karlsruhe) setzte sich in Gruppe vier durch. Bei den Männern erspielten sich Tom Schönenberg aus Krefeld, Jochen Bertsch aus Iserlohn, Edison Ambarzumjan aus Aschheim und Torben Steinorth aus Weinheim die Plätze für das Hauptfeld.

Für die Württemberger Vincent Vohl (STG Geroksruhe), Tom Gutermann (SF Schwendi), Benjamin Seifferer (TC Weingarten), Lorena Schädel (TC Oberstenfeld), Valentina Steiner (TCEC Waldau Stuttgart) und Anna Bögner (TC Tübingen) war dagegen in der Qualifikation bereits Endstation.

Sieg gegen dreifache Seniorenweltmeisterin

Direkt im Anschluss an die Qualifikation starteten am Montag auch schon die ersten Matches der Frauen-Hauptrunde des Turniers, das im WTB-Stützpunkt wie bereits im vergangenen Jahr ohne Zuschauer stattfinden muss. Dabei stand unter anderem ein Duell der Generationen auf dem Programm. Die dreifache Seniorenweltmeisterin Steffi Bachofer vom TC Bernhausen, vor Kurzem 37 Jahre alt geworden, traf auf die 19-jährige Eva Lys aus dem Porsche-Talent-Team. Am Ende setzte sich die Jugend mit 6:2, 6:3 durch.

Im Achtelfinale stehen auch die an Position sieben gesetzte Mara Guth aus Bad Vilbel, Nicole Rivkin aus Hannover sowie die an Vier gesetzte Sina Herrmann aus Karlsruhe, die sich in einem packenden Drei-Satz-Krimi gegen Laura Isabel Putz aus Aschheim durchgesetzt hat (2:6, 6:3, 6:3). Am Abend gewann Carolina Kuhl (TV Fürth) gegen Carolin Raschdorf (TC Bredeney/6:1, 6:1).

Dienstag beginnen die Matches um 10 Uhr

Am Dienstag beginnen die Matches bei der DM in Biberach um 10 Uhr. Dann startet auch die frischgebackene deutsche Jugendmeisterin, Marie Vogt vom TC Bernhausen, ins Turnier. Sie trifft auf die Qualifikantin Chiara Tomasetti. Die topgesetzte Nastasja Schunk aus dem Porsche-Talent-Team des Deutschen Tennisbunds (DTB) spielt im Anschluss (nicht vor 12 Uhr) gegen die Wildcard-Inhaberin Sophie Greiner aus Berlin. Anna Gabric vom TEC Waldau Stuttgart bekommt es zeitgleich mit Juliane Triebe (Berliner Sport-Verein) zu tun. Nicht vor 14 Uhr wird es dann auch für eine weitere Stuttgarterin ernst. Die an Nummer fünf gesetzte Alexandra Vecic (ebenfalls TEC Waldau Stuttgart) spielt gegen Paula Rumpf (TC Union Münster) um den Einzug ins Achtelfinale.

Für die Männer wird es ab 14 Uhr ernst. Der an Nummer sechs gesetzte Leonard von Hindte (Der Club an der Alster) spielt gegen den Qualifikanten Mika Lipp und Noel Larwig aus Suchsdorf trifft auf Jochen Bertsch (TC Iserlohn), der vor zwei Wochen den RLSW-Cup in Stuttgart-Stammheim gewonnen hat. Nicht vor 18 Uhr startet dann ein weiterer gesetzter Spieler ins Turnier: Leopold Zima (7/Rochusclub Düsseldorf) muss sich gegen Jim Walder aus Iserlohn behaupten.

Der Tennis Channel überträgt alle Spiele der deutschen Meisterschaften in Biberach live unter www.tennischannel.com. Mit dem Code „DTB20“ erhalten alle Tennisfans 20 Prozent Rabatt auf ein Jahresabonnement. Weitere Informationen und das gesamte Teilnehmerfeld sind zu finden auf www.dtb-tennis.de/DM.