Herrlich stürmt mit Unterhaching an die Spitze

Leipzig (dpa) - Mit acht Spielen ohne Niederlage ist der neue Trainer Heiko Herrlich mit der SpVgg Unterhaching an die Tabellenspitze der 3. Fußball-Liga gestürmt. Die Bayern gewannen verdient mit 2:1 (1:1) beim SV Babelsberg 03.

Unterhaching profitierte allerdings von der überraschenden 0:1 (0:1)-Niederlage vom 1. FC Heidenheim beim VfB Stuttgart II. Den entscheidenden Treffer für die Schwaben vor 1650 Zuschauern im Gazi-Stadion markierte Alexander Aschauer bereits in der neunten Spielminute.

Kontakt zur Spitzengruppe hält auch Kickers Offenbach mit einem ungefährdeten 4:0 (3:0) beim SV Werder Bremen II. In den letzten vier Spielen holte das Kickers-Team von Trainer Arie Van Lent zehn Punkte. Für die weiter sieglosen Bremer war es vor 300 Zuschauer die sechste Niederlage im achten Spiel. Sie bleiben mit nur zwei Punkten Schlusslicht in der Tabelle. Das Spiel war nach einer halben Stunde entschieden. Die Kickers gingen nach zwölf Minuten durch Pascal Testroet in Führung. Drei Minuten später erhöhte Elton da Costa auf 2:0, ehe Christopher Lamprecht (31.) zum 3:0 traf. Den Endstand markierte erneut da Costa (76.).

In Babelsberg waren die Gastgeber zunächst die bessere Mannschaft. Den Führungstreffer zum 1:0 vor 1800 Zuschauern erzielte Mittelfeldspieler Benjamin Kaufmann in der 25. Minute. Noch vor der Halbzeit fiel nach einer Ecke der Ausgleich durch Mijo Tunjic (34.). Nach der Halbzeit war es ein ausgeglichenes Spiel mit Spielanteilen auf beiden Seiten. Der Unterhachinger Roland Sternisko sorgte in der 70. Minute mit einem Fernschuss aus 20 Metern für den 2:1 Endstand.