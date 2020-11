Herren-Modewochen bei MODE-CITY in Biberach & Bad Waldsee

Als regionales Familienunternehmen, welches dieses Jahr sein 40-jähriges Firmenjubiläum feiert, sorgen wir mit unseren knapp 40 Mitarbeitern in unserem Modehaus und unseren drei Bekleidungsgeschäften seit Jahrzehnten für glückliche und zufriedene Kunden. ,,Neben der großen Wertschätzung gegenüber unseren Mitarbeitern ist es für uns ebenso sehr wichtig auf die Bedürfnisse unserer Kunden einzugehen und unsere Kunden ehrlich zu beraten. Die Zufriedenheit von Mitarbeitern und Kunden steht dabei im Fokus. Dies sind zwei grundlegende Bausteine unserer Unternehmensphilosophie", so Geschäftsführer Philipp Zahn. Durch ständige Erweiterungen, Modernisierungen und kundenorientierte Aktionen ist das Unternehmen zum Inbegriff für aktuelle und trendige Mode in Biberach, Bad Waldsee und Ravensburg geworden.

Die Bekleidungsgeschäfte MODE-CITY in Biberach und MODE-CITY in Bad Waldsee bieten dabei auf einer Fläche von 300qm bzw. 500qm eine große Markenauswahl, mit welcher tolle Kleidungsstücke und Kombinationen passend an die Bedürfnisse der Kunden ausgewählt werden können. Das Sortiment umfasst Damen- und Herrenbekleidung bekannter Marken, wie zum Beispiel von Esprit, Mac, S.Oliver, Soyaconcept, Tom Tailor, Street One, Cecil, Gang, Alberto, Camp David, Olymp, Fynch Hatton, Opus, Fuchs & Schmitt und viele weitere. Auch topmodische Highlights werden wöchentlich neu geliefert und runden das Sortiment ab. Zusammen mit der fachkundigen Beratung ist der Kunde auf jeden Fall für jedes Wetter und jeden Anlass bestens angezogen.





Herren-Modewochen vom 12.11.20 - 28.11.20

Ab Donnerstag, den 12.11.20 gibt es auf das gesamte Herrensortiment in den Herrenabteilungen von MODE-CITY in Biberach und MODE-CITY in Bad Waldsee 20% Rabatt! Ein tolles Angebot für Bekleidungstarker Herrenmarken und topaktueller Mode, welches bis einschließlich Samstag, den28.11.20 gilt!Von Hemden, über Jeans, Winterjacken, Strickpullover oder T-Shirts -auf jeden Artikel für die Männer gibt es 20% Rabatt, welcher den Kunden an der Kasse abgezogen wird.

Das gesamte Team von MODE-CITY freut sich auf Ihren Besuch!