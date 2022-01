Herren 2 verliert in Friedrichshafen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zuletzt bitteren Niederlagen im Kampf um den direkten Wiederaufstieg wollte der SKC wichtige Punkte erzielen. Berg kam gut in die Kegel-Partie und konnte von Beginn an schwächelnde Gastgeber im Zaum halten. Silas Staudacher überzeugte mit sehr guten 508/1 Holz. Manuel Erens verpasste es nach gutem Start, an seinen Leistungen anzuknüpfen. Ihm gelang mit mäßigen 476/1 dennoch glücklich der Punkt. Mit rund 60 Holz Vorsprung ging es nun in die zweite Paarung. Hier unterlag Hans Staudacher mit 475/0 denkbar knapp und auch Marcus-Michael Hartwig musste sich mit 515/0 geschlagen geben. Noch war Berg in Führung und konnte das Spiel für sich entscheiden. Doch in der dritten Paarung konnte Wolfgang Thoma nicht seine gewohnten Leistungen abrufen und musste sich deutlich geschlagen geben. Auch die sehr starken 573/1 von Stephan Hartwig konnten die Niederlage nicht mehr abwehren. Berg rutscht damit ins untere Tabellendrittel ab und muss mit den nächsten Spielen wieder punkten, um den Anschluss nach oben noch zu wahren.