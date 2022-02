Herren 2 erkämpft sich wichtigen Sieg in Wurzach

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Berg - Nachdem das letzte Kegel-Spiel unglücklich verloren wurde, zeigte sich die Zweite aus Berg treffsicher und angriffslustig zurück. In einem sehr spannenden Spiel zeigte beide Teams, dass Freud und Leid oft eng beieinander liegen. Noch vor der Partie musste Berg einige personelle Veränderungen vornehmen und war froh, eine vollständige Mannschaft stellen zu können. In der Startpaarung hatte Hans Staudacher leichte Startschwierigkeiten und musste seinem Punkt von Beginn an hinterherlaufen. Peter Dietenberger konnte in seinem zweiten Spiel an diesem Wochenende auf gute 528/1 zurückblicken. Mit leichtem Rückstand ging es in die zweite Paarung. Hier gelang es Wolfang Thoma den Rückstand schnell aufzuholen. Thoma zeigte mit 566/1 nicht nur Tagesbestleistung, sondern zugleich auch seine persönliche Bestleistung. Manuel Erens konnte im ersten Satz nicht glänzen, sich dann aber im Verlauf des Spiels auf 503/0 steigern. Innerhalb der Mittelpaarung kam es zu einem technischen Defekt, sodass das Spiel für rund 30 Minuten unterbrochen werden musste. Das tat der Stimmung jedoch keinen Abbruch. Marcus-Michael Hartwig 550/0 konnte trotz sehr starken Leistungen seinen Punkt nicht sichern. Thomas Keller sprang als Joker ein und konnte mit 512/1 punkten und somit das Spiel final für Berg entscheiden. David Staudacher war als Ersatz mit eingesprungen und war jederzeit Einsatzbereit. Mit diesem Erfolg hat sich Berg wieder näher an die Tabellenspitze heran getastet und liegt nun nur noch zwei Punkte dahinter.