Herren 1 unterliegt in der Regionalliga

Sprichwörtlich „gibt es Tage, da verliert man und es gibt Tage, da gewinnen die Anderen“. So einen Tag hatte die Erste aus Berg in Vilsingen erwischt. Die bisher schwächelnden Gastgeber zeigten sich in diesem Spiel kämpferisch und nutzten die Schwäche von Berg eiskalt aus. In der Startpaarung war das Spiel noch recht ausgeglichen. Daniel Erens erzielte mit 587/1 Tagesbestleistung, während Walter Kellermann mit 484/0 hinter seinen Erwartungen blieb. Gemeinsam konnten sie einen komfortablen Vorsprung von 80 Holz erzielen. Doch in der Mittelpaarung kam Berg nicht ins Spiel. Peter Dietenberger tat sich schwer, für ihn sprang Marcus-Michael Hartwig ein. Gemeinsam kamen sie jedoch nicht über 446/0 hinaus. Auch Walter Hecht verpasste mit 484/0 seinen Punkt. Vilsingen hatte das Spiel gedreht und konnte hinten nun befreit aufspielen. Thomas Ibele reichten seine 523/0 nicht für den Punkt und auch Georg Buß musste sich mit 503/0 geschlagen geben. Am Ende ging der Sieg verdient an die Gastgeber und Berg vergab eine große Chance, sich im oberen Tabellendrittel fest zuspielen.