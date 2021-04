Heroic ringt Gambit im Finale der ESL Pro League nieder

Von Schwäbische Zeitung

In den frühen Sonntagmorgenstunden ist ein 20-jähriger Radfahrer auf der K7753 von Unterhomberg kommend in Richtung Brennerhof unterwegs gewesen, als ein Reh am Ortsende von Unterhomberg seinen Weg kreuzte. Der Radfahrer konnte laut Polizeibericht einen Zusammenstoß mit dem Reh nicht mehr verhindern und zog sich beim Sturz eine Kopfplatzwunde zu, welche im Anschluss in einem nahegelegenen Krankenhaus medizinisch versorgt wurde. Am Fahrrad entstand ein Schaden von etwa 100 Euro.