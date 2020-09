Herbstprogramm in der Biosphäre startet

Die Weinberge und Streuobstwiesen im Alb-Vorland und die Wacholderheiden auf der Schwäbischen Alb haben im Herbst ihren ganz eigenen Reiz. Sie bieten farbige Fotomotive, setzen die Kreativität frei und schenken genussvolle Momente. Verschiedene Veranstaltungen laden Groß und Klein zum Mitmachen und Genießen ein. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich.

Von Farben, Formen und Strukturen der Herbstlandschaft inspiriert, können Kinder und Erwachsene persönlichen Perlenschmuck wie Ohrringe und Schlüsselanhänger herstellen. Die kreative Schmuckwerkstatt am Mittwoch, 30. September von 13 bis 17 Uhr wird gemeinsam mit der BruderhausDiakonie und der Allianz Umweltstiftung in der Wasserstetterstraße 4 in Buttenhausen veranstaltet. Familien und Erwachsene sind eingeladen zuerst mit der Kamera oder dem Fotohandy gemeinsam mit Fotograf Werner Kumbier die Natur festzuhalten. Im Anschluss geht es ins Living Museum, um die Eindrücke in farbigem Schmuck einfließen zu lassen. Eine Anmeldung ist bis 28. September erforderlich. Die Teilnahme kostet 20 Euro pro Erwachsenem und 10 Euro pro Kind. Die Aktion wird von der Projektgruppe des inklusiven Kooperationsprojekts „Der Weg ist das Ziel“ veranstaltet.

Kräuter und Co. von der Alb

Wie lassen sich Salz, Zucker, Likör, Essig oder Öl mit Kräutern aus dem Bauerngarten, dem Blumenkasten oder vom Wegesrand verfeinern? Dies gelingt mit ein paar Tipps und Tricks, die Gärtnermeisterin und Heilpraktikerin Annegret Müller-Bächtle, im Rahmen der Kräuterwerkstatt mit Interessierten teilt. Ohne großen Aufwand entstehen so geschmackvolle Produkte für den Hausgebrauch oder als Geschenk. Die Kräuterwerkstatt findet am Mittwoch, 7. Oktober, von 18 bis 20 Uhr im und am Biosphärenzentrum Schwäbische Alb in Münsingen-Auingen statt. Eine Anmeldung ist bis 5. Oktober erforderlich. Die Teilnahme kostet 15 Euro pro Erwachsenem inklusive der Lebensmittel.

Welkende Landschaften knipsen

Die herbstlich bunten Hänge am Albtrauf bieten tolle Motive für die Landschaftsfotografie. Die Vielfalt an Tieren und Pflanzen in diesen Lebensräumen schenkt tolle Motive für Makroaufnahmen. Die Fotografen Markus Geiselhart und Michael Zöller nehmen Interessierte mit auf eine spannende Tour mit Tipps zum Fotografieren, Informationen zum Biosphärengebiet Schwäbische Alb und einer kleinen Geschmacksprobe. Die Tour startet am Samstag, 26. September, um 15.30 Uhr am Obstbaumuseum Glems. Die Teilnahme kostet für Erwachsene 99 Euro, eine Anmeldung ist bis 25. September notwendig.

Exkursion zu Mönch und Ziege

Geschichte und Gegenwart können Interessierte am Samstag, 3. Oktober, bei der Fotoexkursion „Mönch und Ziege“ fotografisch festhalten. Im Kloster Zwiefalten brauten Mönche Bier und nutzten dazu das klare Wasser und das Getreide der Region. Ein solch nachhaltiges Wirtschaften wird auf dem nahegelegenen Lorettohof gelebt. Die Fototour nimmt beides, Geschichte und Gegenwart, in den Fokus. Treffpunkt ist der Parkplatz am Loretto-Hof in Zwiefalten. Die fünfstündige Tour mit Profi-Fotograf Markus Geiselhart und Naturfotograf Michael Zöller startet um 10 Uhr. Die Teilnahme kostet 96 Euro. Eine Anmeldung ist bis 1. Oktober erforderlich. Für beide Fototouren sind Kamera mit Objektive, witterungsangepasste Kleidung und wenn möglich Stativ mitzubringen.

Eine „Digitale Dunkelkammer“ findet am Sonntag, 11. Oktober, von 13 bis 18 Uhr im Biosphärenzentrum Schwäbische Alb statt. Auf Instagram und Co. werden sie vielfach angeschaut und geliked: Naturfotos, bei denen das Besondere durch die digitale Bildbearbeitung „herausgekitzelt“ wurde. Doch wie lassen sich die eigenen Fotos bearbeiten? Neben Übungen zu Tiefe, Bildausschnitt und Co. werden Belichtungsreihen zu kontrastreichen Bildern zusammengeführt. Die Teilnahme kostet 96 Euro und ist auf wenige Plätze begrenzt. So kann Profi-Fotograf Markus Geiselhart auf alle Teilnehmenden eingehen. Wenn möglich bitte eigenes digitales Bildmaterial im RAW-Format und Laptop mitbringen. Eine Anmeldung ist bis 9. Oktober erforderlich.

Eine Anmeldung für alle Veranstaltungen ist im Biosphärenzentrum Schwäbische Alb unter Telefon 07381/93 29 38 31 erforderlich.