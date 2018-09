Herbstliches Natur- und Gartenfest

Der Herbst ist nicht nur die Zeit der Ernte, in der die Menschen die Früchte des Gartenjahrs genießen, sondern auch Pflanzzeit. Da passt es ausgezeichnet, dass die Bregenzer Garten.Kultur pünktlich zum Herbstanfang in den Anlagen des Strandbads, unmittelbar neben dem Festspielhaus, ihre Pforten öffnet. Von Freitag, 21. bis Sonntag, 23. September, finden sich dort etwa 80 regionale und internationale Aussteller mit einer erlesenen Auswahl an Angeboten ein.

Es ist also wieder eine Menge geboten für alle Freunde des guten Geschmacks: Von nützlichen Gartenwerkzeugen und besonderen Gartenmöbeln hin zu kulinarischen Spezialitäten, von kunsthandwerklichen Garten-Unikaten über schicke Modeaccessoires bis hin zum etwas anderen Gartengrill. Selbstverständlich darf eine Auswahl an Kräutern, Rosen und Stauden nicht fehlen. Die Stadtgärtnerei hat extra eine „Kräuter-Chill-Lounge“ angelegt.

Auch die erfolgreiche Initiative „Natur im Garten“ ist mit dabei. In Fachvorträgen gibt es Anregungen, heimische Wildpflanzen kulinarisch zu verarbeiten, zu Gartengestaltung, Permakultur und Naturmedizin. Bei Verkostungen werden Tomaten- und Apfelsorten verglichen. Zudem kann man erstmalig eine Pflanzenärztin konsultieren. Das Grünholzmobil lädt ein, sein handwerkliches Geschick an traditionellen Werkzeugen zu erproben – nicht nur Kinder.