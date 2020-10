Herbstliche Rundfahrten auf dem Bodensee

Die Bodensee-Schiffsbetriebe (BSB) bieten auch im Herbst Rundfahrten auf dem See an, der gerade zu dieser Jahreszeit mit mystischer Atmosphäre und goldenem Glanz zu Entdeckungstouren einlädt, wie es in der Pressemitteilung heißt.

Ab Friedrichshafen kann man an Bord der Fähre nach Romanshorn eine genussvolle Zeit verbringen und dabei aus drei Kombi-Angeboten wählen, die sowohl die rund anderthalbstündige Hin- und Rückfahrt als auch etwas Gutes für den Gaumen beinhalten: So startet man etwa mit einem traditionellen Weißwurst-Frühstück in den Tag, stärkt sich mit einem Vesper oder genießt einen Kaffee und Kuchen am Nachmittag.

Ab Konstanz geht es jeden Samstag bis einschließlich 28. November mit dem Schiff auf den See hinaus: die „Goldener Herbst“-Fahrten starten immer um 13.30 und 15.30 Uhr vom BSB-Hafen aus. Ab Lindau starten täglich (außer montags) bis zum 8. November um 12 und 14 Uhr Panorama-Fahrten vom Hafen in Lindau aus, die unter anderem durch die Bregenzer Bucht und den Obersee führen. Kinder von sechs bis 15 Jahren fahren in Begleitung ihrer (Groß-) Eltern kostenlos.