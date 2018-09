Herbstfest steigt in der Umlachtalhalle

Eberhardzell (sz) - Der Förderverein des Musikvereins Eberhardzell veranstaltet am kommenden Sonntag, 16. September, in der Umlachtalhalle in Eberhardzell sein Herbstfest.

Um 11 Uhr beginnt der Frühschoppen mit den Blasmusikfreunden Oberschwaben unter der Leitung von Hubert Wiest. Es gibt einen reichhaltigen Mittagstisch und anschließend Kaffee und Kuchen Nachmittags unterhält der Musikverein Eberhardzell unter der Leitung des Dirigenten Lukas Aßfalg.