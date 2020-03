Herbertshofen wird 800 Jahre alt - Das ist geplant

Herbertshofen wurde im Jahr 1220 zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Der Ort kann in diesem Jahr mithin 800 Jahre Dorfgeschichte feiern. Am Sonntag trafen sich Ortsvorsteher Wolfgang Braig und rund 20 Bürger aus Herbertshofen und Dintenhofen im Sportheim Dintenhofen zur Vorbereitung der Festlichkeiten. Nach rund 90 Minuten stand ein relativ konkreter Ablauf fest. Demnach soll im Oktober ein Festgottesdienst mit anschließendem Vortrag und Verköstigung im Gemeindesaal im Sportheim Dintenhofen stattfinden.

Im Jahr 1220 trat der Name „Herbrechtshoven“ ins Licht der Geschichte. Als Gründer wird ein „Haribrecht“ oder „Haribreth“ angenommen. Ulrich von Gundelfingen, ein Verwandter der Herren von Steußlingen und sein Sohn verkauften ihren ganzen Besitz in „Herbrechtshoven“, wie es seinerzeit geschrieben wurde, und in Dintenhofen an das Kloster St. Georgen im Schwarzwald. Bis zur Säkularisation im Jahr 1806 blieben die Ortschaften beim Kloster St. Georgen. Der Versuch des protestantisch gewordenen Württembergs im Jahr 1566, mit militärischen Mitteln sich die beiden Dörfer einzuverleiben und die Bewohner zum Besuch von Gottesdiensten im protestantischen Rottenacker zu zwingen, ist fehlgeschlagen. Heute ist Herbertshofen, ebenso wie Dintenhofen, durch Eingemeindung der Stadt Ehingen zugehörig, das gemeinsame Rathaus der beiden Orte steht in Dintenhofen, wo der gemeinsame Ortsvorsteher Wolfgang Braig seinen Amtssitz hat.

Geistiges Zentrum beider Ortschaften war spätestens ab dem 13. Jahrhundert die Kapelle zum Heiligen Benedikt auf dem Berg von Dintenhofen. Die katholischen Habsburger waren in Ehingen präsent und kassierten Steuern beziehungsweise den Zehnten von den Bewohnern von Dintenhofen und Herbertshofen. Auch war die Ehinger Gerichtsbarkeit zuständig. Der Dreißigjährige Krieg hat laut der Aufzeichnungen des Abts von St. Georgen, Georg Gaisser (1595-1655) böse Spuren hinterlassen. So waren Soldaten in Herbertshofen und Dintenhofen einquartiert, 1623 kam die Pest. 1626 wurde in Herbertshofen eine Schule gegründet. 1632 veranstalteten die Schweden ein Gemetzel unter den Einwohnern, der Mesner wurde in Stücke gehauen und die Bauern wurden niedergemetzelt.

Ortsvorsteher Wolfgang Braig berichtete, dass er mit dem Ehinger Stadtarchivar Ludwig Ohngemach bereits besprochen habe, dass dieser im Archiv Karlsruhe nach weiteren Details über Herbertshofen suchen würde, um einen Vortrag vorzubereiten. Die Idee wurde von den Anwesenden aufgegriffen. Rasch verworfen wurde der Gedanke, die Feierlichkeiten mit dem Sommerfest zu koppeln. Stattdessen soll es im Gemeindesaal im Obergeschoss des Sportheims Dintenhofen im Anschluss an einen Gottesdienst den Vortrag geben.

„100 Leute wäre ein Erfolg“, sagte Braig, der sich an den Ehinger Stadtpfarrer Harald Gehrig wenden möchte, um den Festgottesdienst zu organisieren. Der Vorabendgottesdienst soll an einem Samstag im Oktober um 18 Uhr stattfinden, bevorzugt am 10. Oktober, notfalls am 17. Oktober. Danach wird von Häppchen sowie belegten Wecken begleitet der Vortrag stattfinden.

Auch wurde die Gestaltung einer Festschrift angedacht, ähnlich wie 1988 für die 900 Jahrfeier in Dintenhofen. Um Kosten, Inhalt und Sponsoring will sich die Vorsitzende der Landfrauen Irmgard Leicht kümmern.

Insoweit wird sie auch die Vereine und deren Schriftführer ansprechen. Zur Vorbereitung des Festabends wurde ein Team gegründet, dem neben Irmgard Leicht auch Ortsvorsteher Wolfgang Braig, sein Stellvertreter Hubert Jahnke, Feuerwehrkommandant Stephan Rederer, der Vorstand des Sportvereins Kai Persdorf und Elke Burgmaier von den Turnerfrauen angehören. Am 15. April will sich das Team mit den bis dahin vorliegenden Erkenntnissen erneut treffen, um die Planung zu konkretisieren. „Wir haben den Rahmen abgesteckt“, freute sich am Ende Wolfgang Braig.