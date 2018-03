Henrik Wengert folgt auf Frank Amann

Friedrichshafen (sz) - Die Freien Wähler (FW) im Kreistag haben einen neuen Fraktionsvorsitzenden und damit einen neuen Fraktionssprecher: Henrik Wengert, Bürgermeister der Gemeinde Owingen, Kreisrat seit 2014 und Mitglied des Fraktionsvorstandes, folgt ab 1. April auf Frank Amann und wird damit die zweitstärkste Kraft in der Volksvertretung auf Landkreisebene führen.

Die Freien Wähler haben aktuell zwölf Sitze im Kreistag, darunter einige aktuelle und ehemalige Bürgermeister des Bodenseekreises sowie kompetente Mitglieder verschiedenster Berufsgruppen.

Frank Amann, Bürgermeister der Gemeinde Heiligenberg, stand seit 2012 an der Spitze der Kreistagsfraktion der Freien Wähler, Kreisrat ist er seit 2004.

Der neue Fraktionsvorstand wurde im Rahmen einer Klausurtagung der Freien Wähler im Februar 2018 einstimmig gewählt. Neben Henrik Wengert werden Dagmar Hoehne, Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychatrie in Friedrichshafen (seit 1994 Kreisrätin) und Martin Rupp, Bürgermeister der Gemeinde Bermatingen, den neuen Fraktionsvorstand bilden.

„Ich bin durch und durch Freier Wähler und mein Job als Fraktionsvorsitzender und -sprecher der Freien Wähler hat mir zumeist viel Freude bereitet, war aber auch sehr zeitintensiv, anstrengend und inhaltlich anspruchsvoll“, bilanzierte Frank Amann.

Themen wie der Flughafen Friedrichshafen, die Neuorganisation des Tourismus in der Region mit Einführung der Echt Bodensee Card, der Verkauf von Schloss Rauenstein in Überlingen, die pädagogische und bauliche Entwicklung am Bildungszentrum Markdorf, die Gründung der RITZ GmbH im Fallenbrunnen und vieles mehr haben Amann gefordert. Jetzt sagt er: „Nach über sechs Jahren diese verantwortungsvolle Funktion nun in neue Hände zu legen, erscheint mir der richtige Zeitpunkt. Ich wollte und werde nie an einem politischen Amt kleben, der Zeitpunkt für einen selbstbestimmten Wechsel noch vor der Kreistagswahl 2019 war bewusst gewählt. Mein Fokus lag in einer verantwortungsvollen Finanzpolitik und einer an den ausgewogenen Interessen des Landkreises und aller Gemeinden, egal ob klein oder groß, ausgerichteten Politik.“ Einen Rückzug aus dem Kreistag bedeute seine Entscheidung nicht. Er werde 2019 wieder für einen Sitz in dem Gremium kandidieren, so Amann abschließend in der Pressemitteilung.