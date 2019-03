Henning Wehland tourt nach Lindau

Lindau (lz) - Henning Wehland ist auf Deutschland-Tour und kommt in den Club Vaudeville. Dort spielt er aus seinem Album „Der Letzte an der Bar“. Die Lindauer Zeitung verlost Karten für das Konzert.

Das Konzert am Freitag, 5. April, beginnt um 20 Uhr, Karten kosten im Vorverkauf 28, an der Abendkasse 34 Euro. Mit seiner Band „H-Blockx“ verkaufte Wehland in den 1990er-Jahren rund zwei Millionen Platten, heißt es in einer Pressemitteilung der Marketing-Agentur des Künstlers. Der Künstler ist auch bekannt, weil er Jury-Mitglied der Fernsehserie „The Voice Kids“ ist. Im Club Vaudeville präsentiert er sein Solo-Album „Der Letzte an der Bar – Teil 2“.

Wehland sei die Botschaft von Pop immer klar gewesen, heißt es in der Mitteilung. Wenn er überhaupt eine Botschaft hatte, dann diese: „Ich will Spaß, und ich will ihn jetzt!“ Und wenn Pop politisch wird, dann liegt das daran, dass die Verhältnisse diesen Spaß nicht mehr gestatten. Wehland setze heute auf einen politischeren Pop, eine klare Haltung, die auch von Weisheit und Erfahrung gezeichnet ist. „Er ist sich dabei nicht zu schade, seine Seele zu offenbaren. Dazu greift er das Mikrophon immer öfter fast so, als ob es eine Waffe wäre“, heißt es in der Mitteilung.

Wehland-Pop handele auch von einer neuen Macht der Musik – für eine schweigende Mehrheit, die das Wort Politik nicht mehr hören mag. „Wehland schaut mit seinem neuen Sound nämlich in sich hinein, dorthin wo vielleicht kein normaler Mensch nach Antworten sucht – ganz tief im Unterbewusstsein, wo seine Songs vorstoßen: ein Ort, wo Wunder und kleine Revolutionen entworfen werden.“