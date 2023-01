Helmut Dollinger ist seit 50 Jahren dabei

Der Fertighaushersteller Schwörer-Haus aus Hohenstein-Oberstetten hat vor Kurzem eine Betriebsversammlung mit Weihnachtsfeier abgehalten. Die Ehrung der 180 Jubilare war dabei ein fester Bestandteil, genauso wie die Anerkennung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die neben ihrer Berufstätigkeit eine Weiterbildungsmaßnahme erfolgreich abgeschlossen haben. Auch die Auszubildenden mit herausragenden Leistungen erhielten eine Anerkennung.

Für eine besonders lange Betriebszugehörigkeit von 50 und 45 Jahre wurden geehrt: Helmut Dollinger (50 Jahre), Herbert Hölz, Rüdiger Melchert, Walter Bross, Egon Roggenstein. Helmut Zeiler erhielt eine Urkunde für 40 Jahre.

Für eine erfolgreiche Weiterbildung wurden geehrt: Bianca Look-Hummel (Leitung Aus- und Weiterbildung), Sarah Müller (Personalentwicklung); Julian Welsch, Master Professional of Business Management (CCI) / Geprüfter Betriebswirt IHK; Linda Holder, Master Professional of Business Management (CCI) / Geprüfte Betriebswirtin IHK, Marc Goller; Staatlich geprüfter Techniker – Fachrichtung Elektrotechnik, David Coman Geprüfter Industriemeister IHK – Fachrichtung Elektrotechnik; Ronny Rossberg, Master Professional in Technical Business Management (CCI) / Geprüfter Technischer Betriebswirt; Kristoph König, Meister im Elektrotechniker – Handwerk.

Für eine erfolgreiche Ausbildung wurden geehrt: Johannes Schwörer, Matthias Maier, Schreiner - Teilnehmer an den Kammerwettbewerben der Handwerksjugend; Johanna Rilling, Bachelor of Arts mit Abschluss 1,3; Patrick Ranz, Elektroniker - IHK Preis; Gina-Maria Zörkler, Bauzeichnerin - IHK Belobigung.