Hells Angels weisen Vorwürfe zurück

Für Aufregung und Polizei-Präsenz haben etwa 40 Angehrödige der Rockergruppe Hells Angels gesorgt, die am vergangenen Freitag in der Villinger Kneipenmeile Färberstraße aufkreuzten (wir berichteten). Heiner Schneider aus Neuhausen, der Mitglied der Hells Angels ist, versteht die Ängste nicht.

„Wir machen nichts und niemand unsicher“, betont er. Anlass sei die Gründung eines „Chapters“ der Red Devils, einer befreundeten Gruppierung, in Villingen gewesen. Da liege es nahe, dass man das dann auch in Villingen feiere. Deshalb werde es dort auch in Zukunft zu Besuchen kommen.

Schneider kritisiert in diesem Zusammenhang, es könne „auch sein, dass mit Schlagstock, Wasserwerfer und Pfefferspray ausgestattete Polizeibeamte, wie bei S21 Demos, die auf friedlich Demonstrierende einschlagen, bei den Bürgern ,eine Art Unsicherheit‘ erzeugen“. Matthias Preiss, Sprecher des Polizeipräsidiums Tuttlingen, weist das zurück: Die Polizei sei in Villingen in Standard-Ausrüstung erschienen und habe auch keine Notwendigkeit gesehen einzugreifen. Das sei erst gegen 4 Uhr nachts nötig gewesen, als ein Mann von Unbekannten geschlagen wurde. Schneider bestreitet, dass es sich dabei um einen Hells Angels-Mitglied gehandelt habe. Von Seiten der Polizei heißt es dazu, die Ermittlungen seien noch nicht abgeschlossen.

Heiner Schneider betont: „Wir haben in der Gegend mit niemand irgendwelche Probleme. Auch nicht mit dem IC Gremium.“ Ermittler haben zwar mehrfach andere Erfahrungen gemacht, aber Polizeisprecher Preiss sagt: „Dann ist es ja gut.“ Schneider war mehrere Jahre Präsident der Hells Angels Singen. Auf die Frage, was er jetzt sei, antwortete er: „Ich bin Hells Angel.“ (här)