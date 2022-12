Helloween und Hammerfall rocken in Kempten

Die Metalbands Helloween und Hammerfall geben am Sonntag, 11. Dezember, ein Konzert in der Bigbox Allgäu in Kempten.

Die „United Forces Tour 2022“ betitelte Allianz liefert den Fans laut Veranstalter nicht nur die volle Helloween-Bedienung, sie kommen zusätzlich in den Genuss von feinstem schwedischen Stahl aus der Schmiede von Hammerfall. Beide Bands werden brandneue Studio-Alben im Gepäck haben, deren Songs die europäischen Fans bei der Tour zum allerersten Mal live hören werden.