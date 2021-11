Helios-Spital Überlingen bietet Auffrischimpfungen an

Jeder, der sich seine Erst-, Zweit- oder empfohlene Auffrischimpfung holen möchte, soll dies rasch und unkompliziert können. Deshalb bietet das Helios-Spital Überlingen in Kooperation mit der Stadt ein zusätzliches Impfangebot. Startschuss ist laut Pressemitteilung Dienstag, 23. November. „Die Corona-Lage spitzt sich zu und wir möchten unseren Beitrag zur Verbesserung der aktuellen Situation leisten und Bürgern sowie der Region eine Impfung anbieten. Jeder Stich zählt“, betont Robert Brandner, Klinikgeschäftsführer des Helios Spitals in Überlingen. Start der Impfaktion ist Dienstag, 23. November 2021. In Kooperation mit der Stadt Überlingen werden vier Mal wöchentlich Termine mit zwei Impfteams im Helios Spital angeboten.

Aus organisatorischen Gründen wird um eine Anmeldung auf der offiziellen Helios Spital Überlingen-Website gebeten (www.helios-gesundheit.de). Verimpft wird der Biontech-Impfstoff, dienstags dienstags bis freitags von 16 bis 20 Uhr im Helios Spital, Härlenweg 1, in Überlingen. Weiter heißt es in der Pressemitteilung: „Für die Zweitimpfung müssen mindestens drei Wochen, für die Booster-Impfung mindestens sechs Monate vergangen sein. Kinder zwischen zwölf und 16 Jahren müssen von einer erziehungsberechtigten Person begleitet werden.“