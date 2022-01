Heli-Skiing am Arlberg: Jetzt hat die Landesregierung entschieden

Die Landesregierung gibt dem Antrag auf Bewilligung der Durchführung von Heli-Skiing-Flügen am Arlberg nur bedingt und unter strengen Auflagen statt. Das berichtet Tourismus-Landesrat Christian Gantner. Laut der Landespressestelle Vorarlberg wird die Dauer der Bewilligung so lediglich für die kommenden zweieinhalb Jahre verlängert und gegenüber den Wünschen des Antragsstellers halbiert. Außerdem werden, so die Pressemitteilung, die Tourismusveranwortlichen in Lech aufgefordert, ein Konzept darüber zu entwickeln, wie dieses Angebot mit der Ausrichtung der Destination und dem Thema der Nachhaltigkeit im Tourismus künftig in Einklang zu bringen ist.

Die Behörde hat im Bescheid die Stellungnahmen zahlreicher Gruppen und Interessensvertreter gewürdigt und sorgfältig abgewogen, heißt es in der Presseinformation. Berücksichtigt wurden bei der Abwägung des öffentlichen Interesses demnach unter anderem Umwelt- und wildökologische sowie touristische, aber auch sicherheitsrelevante Aspekte.

Kritik und Stellungnahmen

Den kritischen bis ablehnenden Stellungnahmen diverser Umweltschutzorganisationen und der Umweltabteilung im Amt der Landesregierung stehen Stellungnahmen und Erfahrungsberichte aus der Praxis – etwa aus wildökologischer Sicht – , die Erhöhung der Sicherheit durch das Sicherstellen der Durchführung von notwendigen Lawinenspreng- und Rettungsflügen und eben auch Fremdenverkehrsinteressen gegenüber, wie in dem Schreiben erläutert wird.

Mit einer Steigerung ist nicht zu rechnen. Landesrat Christian Gantner

Der Bescheid erlaubt Flüge jeweils in einer Saison von 1. Dezember bis 31. Mai des darauffolgenden Jahres, außer an Samstagen, Sonn- und Feiertagen. In den vergangenen Jahren wurden rund 250 Flüge pro Saison durchgeführt, die rund 1000 Gäste befördern. „Mit einer Steigerung ist nicht zu rechnen, da die Bewilligung unter zahlreichen Bedingungen und Auflagen erteilt wird“, meint Landesrat Gantner.