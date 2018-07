Helgi-Nachfolge: Alles spricht für Djordjevic

Alles deutet darauf hin, dass der SC Pfullendorf auf der Suche nach einem Nachfolger für den zum österreichischen Zweitligisten SC Austria Lustenau wechselnden Helgi Kolvidsson Ex-Bundesliga-Profi Kristian Djordjevic favorisiert. In Mannschaftskreisen wird sogar bereits fest davon ausgegangen, dass der 35-Jährige, der am vergangenen Freitagabend Augenzeuge des 2:0-Heimsieges der Pfullendorfer über den FC Memmingen war, ab dem 1. Juli auf der Kommandobrücke steht, zumal auch Djordjevic selbst großes Interesse an einem Engagement in Pfullendorf bekundet habe. Zwar lägen dem Sportclub, so SCP-Boss Hermann Schwelling gestern gegenüber der Schwäbischen Zeitung, „fünf oder sechs ernsthafte Optionen“ auf dem Tisch und es sei noch nichts entschieden. Doch da zündet der clevere Präsident wahrscheinlich nur noch „Nebelkerzen“. Neben Djordjevic standen nämlich Ex-SCP-Kapitän Marco Konrad und der bisherige F-Team-Trainer Adnan Sijaric auf der Wunschliste der Vereinsspitze ganz oben. Doch Konrad steht beim FV Ravensburg für die kommende Saison bereits im Wort und habe dies dem Sportclub laut Schwelling auch bei der ersten Anfrage des SCP direkt mitgeteilt. Beim 35-jährigen Adnan Sijaric wiederum handelt es sich zwar fraglos um eine große Trainerbegabung, doch müssten angesichts Sijarics langjähriger Arbeit als F-Team-Trainer und der damit verbundenen intensiven Nähe zur ersten Mannschaft wohl zwangsläufig von vorneherein gewisse Autoritätsdefizite einkalkuliert werden. Zwar sucht Sijaric für die kommende Saison eine neue Herausforderung („Ich denke, nach fünf Jahren mit dem F-Team, die mir sehr viel Freude gemacht haben, ist es für mich an der Zeit, etwas Neues zu machen“), dabei könnte er sich aber durchaus auch vorstellen, wie er sagt, „als Co-Trainer neben einem Mann mit Erfahrung aus dem Profi-Geschäft zu arbeiten.“

Derweil hat der vom Sportclub als Torwarttrainer umworbene Ralf Hermanutz dem Vorstand signalisiert, für diese Aufgabe bereit zu stehen. Hermanutz gestern auch gegenüber der SZ: „Ja, ich werde Torwart-Trainer.“ Das derzeit wahrscheinlichste Modell für die kommende Spielzeit sieht also so aus: Cheftrainer Djordjevic, Co-Trainer Sijaric, Torwarttrainer Hermanutz, Teamchef F-Team: Patrick Hagg.

Der aus Spaichingen stammende Djordjevic, der gestern telefonisch nicht zu erreichen war, trug von 1996 bis 2001 in 66 Bundesligaspielen das Trikot des VfB Stuttgart und stand von 2001 bis 2004 beim FC Schalke 04 unter Vertrag. Djordjevic absolvierte zudem ein Länderspiel für Serbien-Montenegro. Nach einer schweren Halswirbelverletzung beendete er 2004 seine Spielerkarriere und wurde Co-Trainer von Dieter Hahn beim FC 08 Villingen. 2005 gelang ihm als Cheftrainer der Oberliga-Aufstieg mit Villingen und er schlug mit dem „Nullacht“ den SCP im südbadischen Pokalfinale von Singen vor 3500 Zuschauern mit 2:0. 2008 trat Djordjevic, der bei den Villinger Spielern bis zu seinem Abschied drei Jahr lang hohes Ansehen genoss, nach Querelen mit dem Vorstand von seinem Amt zurück. Seither war der Ex-Profi ohne Club.

SCP-Präsident Schwelling will das Trainerthema so schnell wie möglich in trockenen Tüchern haben: „Der neue Mann soll schließlich Gelegenheit bekommen, die Mannschaft im Rahmen unserer finanziellen Möglichkeiten nach seinen Vorstellungen zu gestalten.“ Das heißt ergo auch, dass solange keine weiteren Spielerverträge verlängert oder frisch abgeschlossen werden, bis der Namenszug des „Neuen“ nicht unter dem von Schwellings Büro bereits fix und fertig ausgearbeiteten Vertrag sitzt. Und wenn bis Ende dieser Woche nicht noch ein Kandidat vom Himmel fällt, lautet der „Kristian Djordjevic“.