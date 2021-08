Helferkreis Asyl Aulendorf beendet sein ehrenamtliches Engagement

Bad Waldsee (sz) - Der Helferkreis Asyl Aulendorf hat sich dieser Tage aufgelöst. Ein Rückblick:

Mit der Vermittlung von Willkommenskultur, der Erstversorgung mit dem Nötigsten, der Begleitung von 130 geflüchteten Familien und jungen Männern vorwiegend aus Syrien sowie mit der Hilfe beim Spracherwerb waren im Herbst 2016 die Ziele des Helferkreises Asyl Aulendorf umschrieben. Nach einem Aufruf von Bürgermeister Burth fanden sich am Ende rund 50 Frauen und Männer aller Altersgruppen, ob berufstätig oder im Ruhestand, ehrenamtlich zusammen. Bewusst ohne Gründung eines Vereins wurden Gruppen gebildet, die ein Spendenlager aufbauten, Fahrdienste für Krankenhaus- oder Arztbesuche sowie Termine bei Behörden organisierten. Ein Spendenkonto wurde eingerichtet. Das Engagement war vielschichtig und teilweise belastend. Niemand hatte Erfahrung mit Flüchtlingen aus Kriegsgebieten. So wurde im Laufe der Zeit der Kreis der Helfer, auch durch berufliche Verpflichtungen, stetig kleiner. Persönliche Gespräche in den Unterkünften, Hilfe bei der Beschaffung von Möbeln einschließlich Transport in die Unterkünfte, Organisation von Veranstaltungen, Unterstützung bei den Sprachkursen, Hilfe bei der Wohnungssuche und Begleitung in die Arbeitsprozesse wurden zu bleibenden Aufgaben, die bis in den Jahreswechsel 2020/21 reichten.

#Grundlage für alle diese Aktivitäten waren regelmäßige Kontaktgespräche mit der Stadtverwaltung, mit den Hauptamtlichen von Caritas, der Volkshochschule, dem Landratsamt und der Agentur für Arbeit/Jobcenter. Bei Vernetzungstreffen mit dem Landratsamt und den Helferkreisen der Region gab es regen Erfahrungsaustausch.

Zwischenzeitlich stehen die meisten Flüchtlinge auf eigenen Füßen, haben teilweise eine Festanstellung, einen Ausbildungsplatz oder eine Teilbeschäftigung gefunden. Es zeigt sich, dass die meisten im Alltag gut zurechtkommen. Zeitgleich mit der Corona-Pandemie sind viele Kontakte zwischen den Helfer-/innen und den Flüchtlingen eingebrochen. Zum einen bedingt durch die Zugehörigkeit zu den Risikogruppen, zum anderen auch aus beruflichen Gründen. Der Helferkreis hat indessen auch generell erkannt, dass die ehemals erbrachten Leistungen nicht mehr erforderlich sind. Das ehrenamtliche Engagement sieht er somit als beendet an. Unberührt davon werden die entstandenen Kontakte und Beziehungen zu den Beteiligten auf privater Ebene weitergeführt. Das Spendenkonto wird aufgelöst, die verbleibenden Mittel werden der Caritas für die Arbeit in Aulendorf zur Verfügung gestellt.