Helfer gesucht: Gemeinsam in Lindau gegen Corona

Lindau (lz) - Noch behandeln die Kliniken im Landkreis nur wenige Corona-Patienten. Doch wenn die Pandemie sich ausbreitet, wird sich das ändern. Dafür suchen sie schon jetzt zusätzliche Kräfte.

„Wir sind auf einen möglichen weiteren Anstieg von Coronavirus Fällen vorbereitet“, betonen Landrat Elmar Stegmann, die Kranhenhausdirektorin der Rotkreuzklinik Lindenberg Caroline Vogt und der Geschäftsführer der Asklepios Klinik Lindau, Boris Ebenthal, laut einer Pressemitteilung. Sie loben die hervorragende Arbeit der Mitarbeiter in Krankenhäusern, Behörden und weiteren Einrichtungen im Landkreis, die zum Teil rund um die Uhr im Einsatz seien.

Die Kliniken sind vorbereitet für den Fall, dass die Zahl der Corona-Patienten weiter steigt. Die Mitarbeiter der Kliniken setzen vor allem darauf, dass die nötige Schutzausrüstung in ausreichender Menge kommt. Die Verantwortlichen wissen schon jetzt, dass zusätzliche Kräfte nötig sein werden. „Wie in anderen betroffenen Ländern zu sehen, wird jede Region viel Kraft und helfende Hände brauchen, um den Alltag und die Versorgung auch dann erfolgreich zu bewältigen, wenn sich die Pandemie weiter ausbreitet“, heißt es in der Mitteilung.

Landrat und die beiden Kliniken bitten deshalb, dass sich Ärzte, Pfleger oder Medizinstudenten melden, die einsatzbereit sind. Gefragt sind aber auch helfende Hände, die keinen medizinischen oder pflegerischen Beruf erlernt haben. „Mit diesem Aufruf möchten wir freiwillige Helferinnen und Helfer um Unterstützung bitten, auf die wir im Bedarfsfall schnell und unkompliziert zurückgreifen dürfen. Machen Sie mit und melden Sie sich einfach direkt bei dem jeweiligen Ansprechpartner. Vielen Dank für Ihr Engagement“, appelliert Landrat Elmar Stegmann.