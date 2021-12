„Helfen bringt Freude“: Die Caritas klärt auf, übersetzt, ist Bindeglied

Ihre Spende hilft Menschen, in ihrer Heimat bleiben zu können und nicht fliehen zu müssen. Und sie hilft Geflüchteten hier bei uns in der Region.

Fluchtursachen bekämpfen, menschenwürdiges Leben ermöglichen: Diesen Schwerpunkt setzen wir auch in diesem Jahr mit unserer Weihnachtsspendenaktion. Die Spenden kommen der Hilfe für Menschen im Nordirak, ehrenamtlichen Initiativen und Caritasprojekten in Württemberg sowie in Lindau zugute.

Jugendhilfe, Suchthilfe, Wohnungslosenhilfe, berufliche Integration, Sozial- und Lebensberatung – nur ein kurzer Überblick, was die Caritas Ostwürttemberg zu leisten imstande ist und, viel wichtiger: Jahr für Jahr leistet. An vier Standorten (Aalen, Ellwangen, Schwäbisch Gmünd und Heidenheim) ist die Caritas in der Region vor Ort. 165 Mitarbeiter engagieren sich für diejenigen in der Gesellschaft, denen es nicht gut geht, denen Vieles nicht möglich ist und denen man häufig auch nur ein Ohr schenken muss.

Über 25 Jahre sozial unterwegs

Seit zwei Jahren Regionalleiter ist Markus Mengemann, der zugleich Geschäftsführer der Kinderstiftung „Knalltüte“ ist. Er ist in Aalen verortet. Mengemann ist jemand, der durch und durch sozial denkt. „Ich habe bei der Caritas eigentlich jedes Amt einmal innegehabt“, sagt er selbst schmunzelnd, der vor rund 25 Jahren einmal als Anerkennungspraktikant angefangen.

Ein kurzer Ausflug zum Jugendamt inklusive ist Mengemann seit dieser Zeit bei der Caritas Ost-Württemberg. Einer, der weiß, wo der Schuh bei den Kunden häufig drückt. Die Aufgaben sind mannigfaltig. Beim aktuellen Projekt Wohnen beispielsweise springt die Caritas als Vermittler ein.

Häufig stünden Wohnungen frei, hier versuche man, wohnungssuchende Familien unterzubringen. Familien, bei denen vielfältige Probleme eine große Barriere darstellt. „Da können wir im gemeinsamen Gespräch und mit entsprechender Begleitung des Mietverhältnisses viel erreichen“, so Mengemann.

Thema Wohnen ist kein neues

Das Thema Wohnen ist bei der Caritas kein neues, schließlich ist man Träger der Wohnungslosenhilfe. „Fast jeder zweite Kunde von uns hat Probleme, eine vernünftige Wohnung zu finden, wir agieren in diesen Fällen als Bindeglied, als Übersetzer oder auch Aufklärer“, erklärt Mengemann.

Häufig steckten fürchterliche Schicksale hinter den Geschichten. „Unser Gefühl ist, dass sich vieles klärt, wenn man die Menschen entsprechend darüber aufklärt. Häufig sagen diese dann, dass man in solchen Fällen doch etwas unternehmen müsse“, so Mengemann weiter. Daraus schließe er auch, dass in der Gesellschaft durchaus eine große Hilfs- und Spendenbereitschaft bestehe – die Menschen bräuchten aber Infos, warum und wofür ihre Spende benötigt wird.

„Knalltüte“ gibt es nun in allen vier Regionen

Immer auch im Fokus sind die Kinder. Diese Intention unterstreicht die Kinderstiftung „Knalltüte“, die es erst seit 2018 gibt. Erst kürzlich hatte die Stiftung berichtet, dass es nun auch in Ellwangen ein Gruppenangebot für Kinder aus suchtbelasteten Familien gibt.

Damit gibt es nun an allen vier Standorten der Region ein solches Angebot. Nicht ohne Grund. „Jedes sechste Kind kommt aus einer Familie, in der die Eltern oder ein Elternteil suchtkrank ist. Die Kinder in diesen Familien sind oftmals die Suchtkranken von morgen“, streicht Mengemaann die Wichtigkeit der Gruppenangebote heraus. Familien mit derlei Problemen kommen in der Regel nicht auf die Caritas zu und klagen ihr Leid.

Hier ist man auf Hilfe und Vermittlung anderer angewiesen. „Da läuft viel über das Netzwerk“, bestätigt Mengemann. In diesen Gruppen wird den Kindern kindgerecht erklärt, was mit Mama und Papa los, was deren Problem ist. Zum Netzwerk gehören das Jugendamt, Ärzte oder andere Heklfer. Die regionale Vernetzung aber sei ausgeprochen gut und die Landratsämter Ostalbkreis und Heidenheim würden ebenfalls stark unterstützen, ist Mengemann dankbar.

Corona war auch immer wieder ein Thema – aber anders

Die Corona-Pandemie ist natürlich auch nicht spurlos an der Caritas Ostwürttemberg vorbeigegangen. Zunächst einmal sind bei den ersten Lockdown-Verordnungen die Mitarbeiter nach Hause geschickt worden. Schnell aber hatte man gemerkt, dass dies im sozialen Bereich nur schwierig umzusetzen ist.

„Wir konnten die Einrichtungen ja nicht einfach schließen. Wir haben die Hygiene- und Schutzmaßnahmen umgesetzt und auch die Kunden haben dies hervorragend mitgetragen. So können wir schon sagen, dass wir bislang eigentlich ganz gut durchgekommen sind“, so Mengemann.

Er habe in diesen Momenten vor allem das Pflichtgefühl seiner Mitarbeiter gegenüber der Kunden gespürt, sagt Mengemann lächelnd. In den schwierigeren Momenten habe man verstärkt auf Telefon- und Videogespräche gesetzt, wollte die Menschen in ihren suboptimalen Lebenssituationen nicht alleine lassen.

„Da gab es durchaus kritische Phasen, denn speziell in den Familien stieg der Druck, wurden die häuslichen Probleme noch größer. Ich befürchte, dass das noch Nachwehen haben wird“, so Mengemann. Deswegen seien die Caritas im Verbund mit den Landratsämtern und Jugendhilfen bereits in der Planung, wie man Jugendlichen und Kindern in den kommenden Jahren helfen könne.

Es gab aber auch Positivbeispiele: in den Einrichtungen mit den Kindern wurden Tage nach dem Motto „Spielen, was das Zeug hält“ eingeführt. „Da sind die Kinder aufgeblüht und es hat sie dann nicht mehr gestört, dass sie nicht wirklich nach draußen dürfen“, so Mengemann.

Gefahr geht vom Mitarbeiter aus

Eine Paradoxie habe er dann auch noch in der Zeit erkannt. Speziell bei den Wohnungslosen, die von den Mobilen Impfteams betreut wurden. Nicht sie waren diejenigen von denen eine Ansteckungsgefahr für die Mitarbeiter ausgeht, sondern umgekehrt. „Die Wohnungslosen haben nämlich im Gegensatz zu uns nur sehr eingeschränkte Sozialkontakte und sind deshalb im seltensten Fall diejenigen, die das Virus verbreiten. Die Gefahr ging in dieser Zeit eigentlich von uns Mitarbeitern aus. Das mussten wir uns erst einmal bewusst machen“, sagt Mengemann.

So oder so steckte viel Arbeit im abgelaufenen Jahr – und es wird genauso weitergehen. Deswegen ist die Caritas bei all ihren Unternehmungen weiterhin auf Spenden angewiesen. Spenden, die direkt in die eigenen (zahlreichen) Projekte fließen – und diese sind stets transparent.