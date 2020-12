Helfen bringt Freude: Das sind die Projekte

Bei der Aktion „Helfen bringt Freude“ bittet die „Schwäbische Zeitung“ immer zur Weihnachtszeit ihre Leser um Spenden. Hier gibt es einen Überblick über die Projekte, die in diesem Jahr unterstützt werden sollen.

Julia Rausch

Ziel unseres Projektes ist es, ...

... die Situation der armen ländlichen Bevölkerung in Togo – in der Region um Agou – zu verbessern und zwar mit dem Fokus auf die Trinkwasserversorgung, die Gesundheit und Bildung. Dieses Vorhaben, das ist uns ganz wichtig, wollen wir in Zusammenarbeit mit der Bevölkerung erreichen.

Mit der finanziellen Unterstützung durch die Spenden der Leser der „Schwäbischen Zeitung“ soll im Jahr 2021 realisiert werden, ...

... die Trinkwasserversorgung im Dorf Sandale Copé aufzubauen. Es ist ein sehr abgelegener Ort. Die gut 1300 dort lebenden Menschen haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser, schöpfen Regenwasser derzeit aus einer Art künstlich aufgebautem Stausee. Wir wollen einen Brunnen bauen, was nicht so einfach wegen des sehr felshaltigen Bodens wird. Um eine Wasserader anzuzapfen, kann es sein, dass die Bohrung 40 oder 50 Meter in die Tiefe gehen muss. Es ist ein großes Projekt, das wir uns für das Jahr 2021 vornehmen. Wir mussten es aufgrund der Corona-Pandemie bereits verschieben.

Für die Zukunft unseres Projektes hoffen und wünschen wir uns, ...

... ein erfolgreiches Miteinander und eine gemeinsame Mitarbeit bei der Realisierung von Projekten – sowohl von Helfern und Unterstützern aus Deutschland und in Togo.

Schwester Anna-Luisa Kotz

Ziel unseres Projektes „Frauenpower in Äthiopien“ ist es, …

... die Stellung der Frau in Äthiopien zu verbessern – sozial sowie wirtschaftlich. Frauen haben in der äthiopischen Gesellschaft häufig nicht die gleichen Rechte und erfahren nicht die gleiche Wertschätzung wie Männer. Deshalb behandelt und diskutiert Sr. Martha, die Projektverantwortliche, Aspekte zum Thema Gleichberechtigung mit den Frauen und Männern vor Ort. Durch einkommensfördernde Maßnahmen können sich die Frauen ein eigenes Einkommen erwirtschaften, was sie unabhängiger macht.

Mit der finanziellen Unterstützung durch die Spenden der Leser der „Schwäbischen Zeitung“ soll im Jahr 2021 realisiert werden, …

… dass die Frauen Grundlagen im Lesen und Schreiben sowie in den Bereichen Finanzen, Buchhaltung und Landwirtschaft erlernen können. Die Frauen und Männer sollen dank der Spenden für Themen wie Familienplanung, geschlechterspezifische Gewalt und gefährliche traditionelle Praktiken sensibilisiert werden. Denn erst Aufklärung, Enttabuisierung und Diskussion bilden die Basis für Veränderungen.

Für die Zukunft unseres Projektes hoffen und wünschen wir uns …

… einen festen Projektpartner sowie weitere Einzelspender zu finden, damit Sr. Martha das Gleichstellungsprojekt auch an weiteren Orten in Äthiopien umsetzen kann. Am Ende hat die Stärkung von Frauen in der äthiopischen Gesellschaft nämlich auch Auswirkungen auf die Kinder und damit auf die Zukunft Äthiopiens. Und besonders im Hinblick auf die aktuell politisch sehr angespannte Situation ist ein Wandel wichtiger denn je.

Petra Pachner

Ziel unseres Projektes ist, ...

... Menschen in Nepal, die ansonsten keine Chancen haben, eine Zukunftsperspektive zu ermöglichen. Unter dem Motto „Der Weg aus der Armut ist Bildung“ hat der Verein direkt außerhalb des Kathmandu-Tals ein Bildungszentrum geschaffen. Direkt daneben wird zurzeit eine allgemeinbildende und berufliche Schule für insgesamt gut 220 notleidende Kinder und Jugendliche gebaut. Zusätzlich versorgt und ermöglicht der Verein 17 traumatisierten Waisenkindern eine gute Schulbildung in einem Waisenhaus in Kathmandu. Aufgrund der aktuellen Lage infolge der Corona-Pandemie werden zurzeit durch unseren Verein über 100 hungernde Familien in Kathmandu mit Nahrungsmitteln versorgt.

Mit der finanziellen Unterstützung durch die Spenden der Leser der „Schwäbischen Zeitung“ soll im Jahr 2021 realisiert werden, ...

... dass die Inneneinrichtung des Schulgebäudes – wie beispielsweise Tische, Tafeln, Stühle – bereitgestellt werden kann. Es entstehen acht Klassenräume für die Schulklassen 1 bis 8 und zehn Klassenräume für eine Berufsschule. Ebenso benötigen wir Spenden für die Beschaffung von Nahrungsmitteln.

Für die Zukunft unseres Projektes hoffen und wünschen wir uns, ...

… nach dem Motto „Hilfe zur Selbsthilfe“ den Menschen vor Ort die Möglichkeit zu geben, ein respektvolles Leben mit geleisteter Arbeit in gut ausgebildeten und fair bezahlten Berufen selbstständig und in Selbstachtung zu gestalten.

Josef Rauch

Ziel unseres Projektes ist, ...

... Frauen und Kinder im Elendsviertel Uspha-Uspha in Cochabamba/Bolivien zu unterstützen, damit auch sie eine faire Chance für ein Leben in Menschenwürde haben und unsere Welt durch unser Teilen ein wenig gerechter wird.

Mit der finanziellen Unterstützung durch die Spenden der Leser der „Schwäbischen Zeitung“ soll im Jahr 2021...

... die berufliche Ausbildung für Frauen weitergeführt werden. 100 Kinder sollen durch Hausaufgabenbetreuung, Mittagstisch mit gesunder Ernährung, ärztliche Begleitung und kreativer Freizeitgestaltung mit Musik und Kunst in ihrer Entwicklung gefördert werden.

Für die Zukunft unseres Projektes hoffen und wünschen wir uns, ...

... dass der Atem zum Helfen nicht ausgeht. Wenn das Coronavirus schon keine Grenzen kennt, sollen auch Nächstenliebe und Menschenliebe keine Grenzen kennen.

Stefan Zell

Ziel unseres Projektes ist, …

... die BuKi-Kinder mit Bildung aus der Armut zu führen. Bildung ist aber nur dann möglich, wenn die sozialen Rahmenbedingungen der Kinder gesichert sind. Die Mehrzahl unserer Kinder stammt aus extrem prekären Lebensverhältnissen. Daraus ergeben sich viele kleinere Ziele wie: Sicherung der Ernährung, Gesundheit, Kleidung, sicheres Wohnen, lebensnahe Bildung und Schulbegleitung.

Mit der finanziellen Unterstützung durch die Spenden der Leser der „Schwäbischen Zeitung“ soll im Jahr 2021 realisiert werden, …

... dass wir den Unterhalt für das BuKi-Haus, die Betreuung unserer 40 Kinder und deren Ernährung finanzieren können: tägliches Frühstück und den Mittagstisch, die pädagogische Betreuung in vier Gruppen nach der Schule am Nachmittag und die soziale Arbeit mit den Frauen und Familien. Wir freuen uns, wenn dann noch etwas übrig bleibt und wir ein Kinderfest organisieren, Laptops für den Unterricht anschaffen oder die kindgerechte Erweiterung des BuKi-Hauses vorantreiben können.

Für die Zukunft unseres Projektes hoffen und wünschen wir uns, …

... dass wir unseren Kindern in Zukunft mehr Liebe, mehr Schutz und Geborgenheit sowie mehr Raum für ihre freie Entfaltung schenken könnten. Es ist brutal, mit anzusehen, was mit Kindern am Rande der Gesellschaft passiert – ihr Schicksal spült sie einfach weg aus dieser Welt.

Christina Schreiber

Ziel unseres Projektes ist, ...

... Witwen und alleinerziehenden Frauen in Kenia (in der Zwischenzeit auch in Uganda) durch die Bereitstellung einer Milchkuh eine Zukunftsperspektive zu ermöglichen. Mit der Bereitstellung einer Kuh haben die Frauen eine solide Existenzgrundlage. Die Milch der Kuh dient zum Eigenbedarf und ein Teil davon kann auch verkauft werden. Sogar der Kuhdung wird zum Verputzen der Hütten gebraucht, getrocknet dient er als Brennmaterial. Das erstgeborene Kälbchen geht an den Verein zurück, damit eine weitere, in Not geratene Frau unterstützt werden kann.

Mit der finanziellen Unterstützung durch die Spenden der Leser der „Schwäbischen Zeitung“ soll im Jahr 2021 realisiert werden, ...

... einen Teil werden wir für die Gehälter unserer sieben Mitarbeiter in Kenia verwenden. Den anderen Teil brauchen wir für unser in 2018 ins Leben gerufene Home-Based-Care-Programm. Wir helfen 50 Personen aus der direkten Nachbarschaft vor Ort. Es sind zum einen Witwen, die zu alt sind, um eine Kuh versorgen zu können, aber auch alte, kranke und alleinstehende Männer.

Für die Zukunft unseres Projektes hoffen und wünschen wir uns, ...

... dass wir weiterhin viele, viele Spender für unsere „Milchkuh-Start-Ups“ begeistern können, aber auch Menschen gewinnen, die uns als Fördermitglieder durch einen Dauerauftrag helfen, die laufenden Kosten zu decken. Und dass wir unser zehnjähriges Bestehen im Jahr 2021 mit einer 1000. Kuh feiern können. Bis heute hat unser Verein 777 Kühe verteilt.

Alb-Donau-Rumänienhilfe

Ziel unseres Projektes ist, ...

... unter dem Motto der Alb-Donau-Rumänienhilfe „Menschen, die wenig haben, können viel gebrauchen“ zu wirken. So sind wir 1999 gestartet und haben bis heute 149 Hilfstransporte nach Rumänien gefahren. Wir betreuen mit der Caritas Marghita zwei Pflegeheime und bringen alles mit, was dort benötigt wird. Ferner versorgen wir eine Kirchengemeinde mit Hilfsgütern, sowie Schulen, Kindergärten und andere soziale Einrichtungen.

Mit der finanziellen Unterstützung durch die Leser der „Schwäbischen Zeitung“ soll im Jahr 2021 realisiert werden, ...

... dass wir weiter bei dringenden Notfällen helfen können. So haben wir in diesem Jahr Daniel unterstützt, dem bei Waldarbeiten ein Baumstück auf den Kopf gefallen war, sowie eine Herz-OP finanziert und einer Witwe mit zwei kleinen Kindern geholfen, deren Mann verunglückt war. Unsere schönste Aktion eines jeden Jahres sind die Weihnachtspäckchen für Schul- und Kindergartenkinder an verschiedenen Schulen im Bezirk Bihor. Trotz Corona versuchen wir, leuchtende Kinderaugen zu sehen, wenn wir es schaffen, nach Rumänien zu kommen. Alle Vorbereitungen für den 150. Transport sind eingeleitet.

Für die Zukunft unseres Projektes hoffen und wünschen wir uns, ...

... dass wir im Jahr 2021 wieder alle Transporte ganz normal abwickeln können. In diesem Jahr hatten wir große Probleme, hin und zurück zu kommen. Besonders freuen wir uns, wenn wir „neue“ Spendengüter von Geschäftsaufgaben erhalten. Zum Abholen fahren wir gerne überall hin.

Ziel unseres Projektes ist, ...

... Kindern aus den Armenvierteln von Windhoek/Namibia den Zugang zu Schulbildung zu ermöglichen, indem sie im Kindergarten die Schulsprache Englisch lernen. Die Stammessprachen sind in Namibia sehr vielfältig, doch ohne Englischkenntnisse ist keine erfolgreiche Schulbildung möglich. Aufgrund der Armut sind viele Eltern nicht in der Lage, ihre Kinder zur Schule zu schicken, deshalb finanzieren wir Schule und Internat für bedürftige Kinder aus unseren Kindergärten. Durch die Corona-Pandemie und den Lockdown waren Schulen und Internate geschlossen, die Kinder auf sich gestellt. Wir haben seit April etwa 100 hungrige Kinder mit Essen versorgt.

Mit der finanziellen Unterstützung durch die Spenden der Leser der „Schwäbischen Zeitung“ soll im Jahr 2021 realisiert werden, ...

... dass der Betrieb unserer beiden Kindergärten fortgeführt werden kann, ebenso wie die Unterbringung bedürftiger Kinder in Internatsschulen. Da sich die Arbeitslage in Namibia seit der Aufhebung des Lockdowns nicht wesentlich geändert hat, sind sehr viele Eltern arbeitslos und können nicht für ihre Kinder sorgen. Wir werden weiterhin mit Nahrungsmitteln für die Kindergartenkinder helfen müssen.

Für die Zukunft unseres Projektes hoffen und wünschen wir uns, ...

... dass möglichst alle der jetzt geförderten Schüler einen Schulabschluss vorweisen können, der es ihnen ermöglicht, eine Arbeitsstelle zu finden, um nicht, wie ihre Eltern, in Armut und Hoffnungslosigkeit leben zu müssen.

Paul Locherer

Ziel unseres Projektes ist, ...

... zusammen mit der Initiative „Kommunales Know-how für Nahost“ des Bundesentwicklungsministeriums Kommunen im Libanon bei Fragen der Daseinsvorsorge sowie bei der Unterbringung und Versorgung von geflüchteten Menschen aus Syrien zu unterstützen. Durch die libanesische Staatskrise und die Auswirkungen der Corona-Pandemie weitet sich die Hilfe auch mehr und mehr auf die bedürftige einheimische Bevölkerung aus.

Mit der finanziellen Hilfe durch die Spenden der Leser der „Schwäbischen Zeitung“ soll im Jahr 2021 ...

... zunächst wiederum die Lebensmittelversorgung von Not leidenden Menschen gesichert werden. Daneben unterstützen wir den Aufbau einer ehrenamtlichen Nachbarschaftshilfe.

Für die Zukunft unseres Projektes hoffen und wünschen wir uns, ...

... dass wir auch in den kommenden Jahren unseren libanesischen Freunden mit Solidarität und Partnerschaft auf gleicher Augenhöhe helfen können, die unglaublichen Aufgaben zu bewältigen. Unsere Arbeit bedeutet sicherlich nur einen Tropfen auf den sprichwörtlich heißen Stein und trotzdem ist sie so wichtig für Völkerverständigung und Frieden. (msc)

Anke Bah

Ziel unserer Projekte ist, ...

... die Unterstützung von Kassery, ein Dorf in der guineischen Region Telemele, in dem die Menschen immer noch ohne Strom und Wasseranbindungen leben. Durch den Bau und Unterhalt von Brunnen ermöglichen wir Zugang zu sauberem Trinkwasser. Ebenso wichtig ist uns die schulische Bildung der Kinder als Voraussetzung, um aus der ländlichen Armut herauszufinden. 2014 haben wir eine Schule gebaut, die wir seither mit notwendigen Lehr- und Lernmaterialien ausstatten. Unser Verein finanziert zudem einen zusätzlichen Lehrer, da die Regierung nur einen Lehrer für 105 Kinder bezahlt. Wir bieten Stipendien für Schüler, deren Eltern sich das Schulgeld einer weiterführenden Schule nicht leisten können und Nothilfe für Menschen in akuter Notlage.

Mit der finanziellen Unterstützung durch die Spenden der Leser der „Schwäbischen Zeitung“ soll im Jahr 2021 realisiert werden, ...

... das 2020 durch Starkregen beschädigte Wohnhaus eines Lehrers aufzubauen, Schultoiletten für die Kinder und Lehrer fertigzustellen. Ein Brunnenbau auf dem Schulgelände ist geplant.

Für die Zukunft unseres Projektes hoffen und wünschen wir uns, ...

... dass wir den Kindern durch Bildung bessere Zukunftsperspektiven in Aussicht stellen können. Die Erwachsenen möchten wir durch die Beteiligung an unseren Projekten dazu befähigen, diese eigenverantwortlich mitzugestalten. Unser größter Wunsch wäre eine zuverlässige Wasser- und Stromversorgung, eine sichere Schulausbildung für alle Kinder, die Entwicklung autarker wirtschaftlicher Perspektiven, sowie mehr Anerkennung und Unterstützung der Initiative von staatlicher Seite. (msc)

Dietmar Rusch

Ziel unseres Projektes ist, ...

... Waisenkinder einen kostenlosen Schulbesuch zu ermöglichen, denn ohne Schulbildung bleibt den Kindern ein normales Leben verwehrt. Bildung ist auch in Kenia wichtig, um dem „Kreis Armut“ entfliehen zu können. Ohne unsere Hilfe wären diese Kinder im Dorf Vipingo ihrem Schicksal überlassen. Nahe Verwandte der Kinder sehen diese nur als überflüssig an, denn es ist schon schwer genug, seine eigene Familie durchzubringen. Ebenso möchten wir durch den Bau von Brunnen möglichst vielen Menschen den Zugang zu sauberem Trinkwasser ermöglichen.

Mit der finanziellen Unterstützung durch die Spenden der Leser der „Schwäbischen Zeitung“ soll im Jahr 2021 ...

... mit dem Neubau unseres Volontärhauses begonnen werden. Volontäre sind ein wichtiger Bestandteil unserer Schule. Sie helfen den Lehrern beim täglichen Schulunterricht. Ebenso veranstalten sie Workshops für Erwachsene zum Beispiel in Sachen Hygiene und Gesundheit. Auch Schulunterricht für Erwachsene wird in unserer Schule angeboten und von den Einwohnern sehr gern besucht.

Für die Zukunft unseres Projektes hoffen und wünschen wir uns, ...

... weiterhin viele Spender, damit möglichst viele Waisenkinder eine Ausbildung beginnen können. Ebenso sollte in naher Zukunft das Sanitärgebäude renoviert werden sowie ein neues Transportfahrzeug für den Krankentransport und für den Einkauf von Lebensmittel angeschafft werden.