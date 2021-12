„Helfen bringt Freude“: Bolivienhilfe versorgt in Corona-Zeit Menschen mit Lebensmitteln

Die Bolivienhilfe hat es sich seit vielen Jahren zur Aufgabe gemacht, im Elendsviertel von Uspha Uspha, einem Ort, der östlich vom Departement Cochabama liegt, Menschen zu unterstützen, die am Rande des Existenzminimums leben und Tag für Tag ums Überleben kämpfen müssen.

Im Rahmen der SZ-Weihnachtsspendenaktion „Helfen bringt Freude“ unterstützt die „Schwäbische Zeitung“ seit vielen Jahren die Bolivienhilfe, die bereits vor über 30 Jahren vom Leutkircher Ehepaar Rauch gegründet wurde.

Dank der SZ-Leserinnen und Leser konnten im vergangenen Jahr hilfsbedürftige Menschen im Elendsviertel von Uspha Uspha mit Lebensmittel versorgt werden. (Foto: Bolivienhilfe)

Das Hauptaugenmerk der Bolivienhilfe liegt bei der Unterstützung von alleinstehenden Frauen, die Tag für Tag in Fabriken als Hausangestellte oder in Restaurants tätig sind und sich somit nicht ausreichend um ihre Kinder kümmern können. Aus diesem Grund unterstützte die Organisation bisher die Frauen mit einer Hausaufgabenbetreuung und einer entsprechenden Freizeitbeschäftigung.

Es fehlt an Sauerstoff und Medikamenten

Mit der Pandemie kam jedoch noch mehr Elend ins Leben dieser Menschen, sodass die Spendengelder für das Nötigste, zum Beispiel Lebensmittel, verwendet werden. „In Bolivien erleben wir gerade die höchste Welle der Pandemie. Die Sterberate aufgrund von Covid-19 ist stark angestiegen und Cochabamba zählt leider zu den Departements, die am stärksten durch das Virus getroffen und gebeutelt sind. Die Krankenhäuser sowie die Intensivstationen sind kollabiert, es fehlt überall an Sauerstoff und an Medikamenten. Die Impfdosen reichen längst nicht für die gesamte Bevölkerung aus“, erklärt Josef Rauch.

Das heißt, der Ursprungsgedanke, alleinstehende Mütter und deren Kinder zu unterstützen, muss weichen. Es gilt momentan, in erster Linie Menschen zu unterstützen, die durch die Corona-Pandemie sonst an Hunger leiden müssten. „Insgesamt haben wir mit den SZ-Spendengeldern 110 Familien mit Lebensmittel unterstützt“, so Rauch. Ein Kilogramm Milchpulver, 4500 Milliliter Speiseöl, ein Kilogramm Nudeln, fünf Kilogramm Quinoa oder Reis, Zucker, verschiedenste Teesorten oder Dosen mit Sardinen wurden an die jeweiligen Familien vergeben.

Im Vordergrund stand bisher die Unterstützung der Hausaufgabenbetreuung für Kinder alleinerziehender Mütter. (Foto: Bolivienhilfe)

„Eier konnten wir leider nicht kaufen, da wegen der Knappheit der Preis stark angestiegen ist. Auch eine starke Preiserhöhung der Lebensmittel, wie zum Beispiel beim Reis hat gnadenlos zu Buche geschlagen“, erklärt Rauch. „Es gibt viel Not mitten in unserer Gemeinde Uspha Uspha. Es gibt viel Not mitten unserer Gemeinde, die Folgen von Corona, die Arbeitslosigkeit sowie die gesundheitliche Situation. Weitere Folgen der Pandemie verschlimmern unsere Situation.“