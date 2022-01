Helena Alber feiert ihren 90. Geburtstag

Die Ennetacherin Helena Alber hat vor Kurzem ihren 90. Geburtstag gefeiert. Ortsvorsteher Wolfgang Eberhart überbrachte ihr die Glückwünsche der Gemeinde, von Bürgermeister Stefan Bubeck, ein Glückwunschschreiben der Landrätin Stefanie Bürkle und die Urkunde von Ministerpräsident Winfried Kretschmann.

Er hob das große Engagement von Helena Alber für den Ortsteil hervor, denn sie hat alle Großereignisse von Ennetach mit ihrem hohen fotografischen Können in Bildern festgehalten und der Gemeinde für Bücher, Fotoalben, Ausstellungen und für das Archiv kostenlos zur Verfügung gestellt. Ob bei kirchlichen Festen wie Fronleichnam oder Weißer Sonntag, bei Vereinsfeiern, Jubiläen oder Jahrgangstreffen, immer war Helena Alber mit ihrem Fotoapparat zur Stelle und schuf so wertvolle Zeitdokumente für die ganze Bevölkerung. Auch die Schwäbische Zeitung Saulgau hat jahrelang ihre Dienste in Anspruch genommen.

Dafür bedankte sich Ortsvorsteher Wolfgang Eberhart recht herzlich bei Helena Alber und wünschte der Jubilarin und ihrer Familie weiterhin viel Gesundheit und Gottes Segen.