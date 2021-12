Heitere Musik in dunkler Zeit

Das Sinfonieorchester Friedrichshafen gibt am Samstag, 18. Dezember, um 19.30 Uhr ein Konzert mit Werken von Haydn und Beethoven im Graf-Zeppelin-Haus. Die Solistin des Abends ist Claire Huangci am Piano.

Zur Eröffnung steht Joseph Haydns 88. Sinfonie auf dem Programm, wie es in einer Pressemitteilung des Orchesters heißt. Komponiert zwischen den Pariser und Londoner Sinfonien, verbinde sie klassische Tonkunst mit Übermut und feinem Humor. „Sie ist eines meiner Lieblingsstücke. Haydn wird oft unterschätzt, dabei hat die Musik so viel Tiefgang“, erklärt Cellist Frank Westphal. Flötistin Ulrike Sailer ergänzt: „Die Sinfonie zeigt alle Facetten des Lebens, ist fröhlich und ausgelassen im Menuett und wunderbar nachdenklich im langsamen Satz.“

Eigentlich war für den Termin laut Mitteilung die ungleich größer besetzte d-moll-Sinfonie von César Franck geplant. Um die Abstände auf der Bühne einhalten zu können, entschieden sich die Musiker für die Haydn-Sinfonie. Haydns 88. Sinfonie sei fröhliche Musik in einer dunklen Zeit.

Auch das zweite Werk des Abends kann als Triumph der Schönheit über die Krise gehört werden, schreiben die Häfler Musiker in ihrer Konzertankündigung: Beethovens fünftes Klavierkonzert.

Die Pianistin des Konzerts ist Claire Huangci, Gewinnerin des Géza-Anda-Wettbewerbs und laut Mitteilung international eine der bekanntesten Pianistinnen ihrer Generation. Sie musizierte in Konzertsälen wie der Carnegie-Hall New York und der Philharmonie de Paris sowie auf bekannten Festivals und hat mehrere CDs veröffentlicht. In Friedrichshafen und Langenargen war sie bereits mehrfach zu Gast. Die Leitung des Abends hat Joachim Trost.