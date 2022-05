Heiße Asche löst Kellerbrand aus

Aalen (an) - In einem Wohnhaus in der Bahnhofstraße ist am Freitagfrüh gegen 6.40 Uhr ein Brand gemeldet worden. Beim Eintreffen der Polizei konnte eine deutliche Rauchentwicklung im Hausflur festgestellt werden. Durch die Feuerwehr konnte der Brandherd im Heizungskeller ausgemacht und gelöscht werden. Nach aktuellem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass der Brand durch die unsachgemäße Entsorgung heißer Asche aus einem Pelletofen entstanden ist. Infolgedessen entwickelte diese eine so starke Hitze, dass darüber liegende Plastikrohre und Papierdokumente anfingen zu schmoren beziehungsweise zu glimmen und letztlich Feuer fingen. Die Aalener Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften vor Ort. Am Gebäude entstand ein geschätzter Schaden von etwa 10 000 Euro.