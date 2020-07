„Heiß auf Lesen“ startet wieder in Trossingens Stadtbücherei

Trossingen (pm) - Die Stadtbücherei Trossingen nimmt auch dieses Mal an der Aktion „Heiß auf Lesen“ des Regierungspräsidiums Freiburg teil. Start ist ab dem 23. Juli bis zum 11. September. Initiiert wird „Heiß auf Lesen“ im Regierungsbezirk Freiburg von der Fachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen beim Regierungspräsidium Freiburg. Mitmachen ist kinderleicht: In die Stadtbücherei gehen, Anmeldung zu „Heiß auf Lesen“ ausfüllen und los geht es. Dieses Jahr ist der bisherige Leseclubausweis einem Logbuch gewichen, in dem die Leser die Titel der gelesenen Bücher eintragen. Die Kollegen der Bücherei werden, nachdem sie eine kurze Zusammenfassung der Lektüre bekommen haben, das Logbuch abstempeln. Die Kinder und Jugendlichen müssen mindestens drei Titel lesen, um an der Preisverlosung teilnehmen zu können. Der Wermutstropfen dieses Jahr, so Ralf Sorg: Durch Corona ist noch nicht ganz klar, ob und wie eine Abschlussveranstaltung aussehen wird.