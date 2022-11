Sicher nach Hause? Mit dem Heimwegtelefon kein Problem

Beim Heimwegtelefon kann jeder anrufen. Unter der Nummer 030/12074182 bekommt man sonntags bis donnerstags von 21 bis 24 jemanden an den Hörer. Am Freitag und Samstag arbeiten die Ehrenamtlichen von 22 bis 2 Uhr in der Nacht. Mehr Informationen zum Heimwegtelefon gibt es hier .

Sarah Brinkmann studiert in Stuttgart Psychologie, möchte aber bereits während ihres Studiums Menschen helfen. Am besten in ihrer Freizeit. Also wendet sie sich an das Heimwegtelefon. Ein Telefonservice für Menschen, die zur Arbeit gehen, Bus fahren oder einfach nach Hause gehen und sich dabei unsicher fühlen.

Bereits über 130 Menschen hat die 23-Jährige auf dem Heimweg begleitet, bis sie sicher an ihrem Zielort angekommen sind. Sie nimmt dem Anrufer aber nicht nur telefonisch ihre Angst weg. Durch Google Maps weiß Sarah auch immer, wo die Person sich befindet, und kann dadurch bei Notfällen für Soforthilfe sorgen.

Hilfe schicken musste Sarah bisher aber noch nicht. Das Heimwegtelefon ist seit 2011 täglich im Einsatz. Insgesamt 100 Ehrenamtliche opfern dafür ihren Abend und ihre Nacht, um andere Menschen sicher nach Hause zu bringen. Auch Sarah macht das ohne finanzielle Gegenleistung, dafür bleibt ihr aber ein gutes Gefühl, das sie so schnell nicht missen möchte.