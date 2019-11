Am Dienstag stehen sich um 19 Uhr in einem Nachholspiel der Fußball-Kreisliga A 2 der BSV Schwenningen und die SG Durchhausen/Gunningen gegenüber. Das Spiel war am 13. Spieltag aufgrund der schlechten Witterungs- und Platzverhältnisse kurzfristig abgesagt worden.

Der BSV Schwenningen kann nur dann noch auf die vorderen Plätze ein Auge werfen, wenn er daheim voll punktet. Zuletzt haben die Schwenninger daheim verloren, die SG in Wehingen einen Punkt geholt.