Heimatvertriebene treffen sich zur Wallfahrt in der Basilika Birnau

In der Basilika - Birnau sind zahlreiche Heimatvertriebene und Aussiedler unter dem Leitwort „Maria, die Königin des Friedens“ zu ihrer alljährlichen Wallfahrt zusammengekommen, wie die Kreisgruppe der Oberschlesier mitteilt. Gregor Thomen, Vorsitzender der Landsmannschaft der Oberschlesier Kreisgruppe Bodensee und Kreisvorsitzender des Bundes der Vertriebenen, hatte zu der Wallfahrt eingeladen.

Die Trachtengruppen der Landsmannschaft der Oberschlesier aus Nürnberg und Schweinfurt sind in schlesischen Trachten und mit Banner in der Basilika Birnau erschienen. Das Wallfahrtshochamt zelebrierte Bischof em. Walter Mixa, ehemaliger Bischof von Augsburg und gebürtige Oberschlesier. Mixa wurde 1941 in Königshütte geboren, wie es in der Pressemitteilung heißt.

Neben Mixa standen Wolfgang Gottstein, Konsistorialrat und Pfarrer der Oberschlesier in Stuttgart, Pfarrer i. R. Hermann Veeser aus Oberteuringen und Pfarrer i. R. Manfred Fliege aus Meckenbeuren-Kehlen am Altar. Beim festlichen Einzug in die Basilika wurden diverse Banner – die Hedwigs-Fahne, die oberschlesische Fahne, schlesische Fahne, die Bistum-Breslau-Fahne, die Fahnen der Landsmannschaft der Oberschlesier aus Nürnberg, die Paneuropa-Fahne, und die Europafahne mit den zwölf Sternen – in den Altarraum getragen. Das Wallfahrtshochamt wurde musikalisch durch den Musikverein Harmonie Lippertsreute unter der Leitung von Uwe Keller begleitet.

In seiner Predigt ging der Bischof auf die Frage ein: „Wer ist wirklich ein Christ?“ Es sei derjenige, der an den Tod Jesu am Kreuz und seine leibliche Auferstehung glaube, der unbegrenzt treu bleibe „wie Maria, die ihren Sohn in einer unglaublichen Schmerzerfahrung begleitete“. Mixa ging zudem auf das Thema: „Maria – die Königen des Friedens“ ein. Am Schluss richtete Mixa seine Worte an die Heimatvertriebenen: „Viele der Millionen Heimatvertriebenen haben in ihren größten Nöten durch den furchtbaren Zweiten Weltkrieg die Kraft und Zuversicht nicht nur durch das Glaubensbeispiel der Mutter Maria, sondern auch durch ihre Fürsprache erfahren. Maria, Königin des Friedens, bitte für uns und hilft uns.“

Mixa, sowie Thomen, der seit 24 Jahren die Wallfahrten nach Birnau organisiert, zeigten sich laut der Pressemitteilung sehr beeindruckt über die große Anzahl von Pilgern.