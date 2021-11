Heimatverein arbeitet an „Blättle“ mit Persönlichkeiten

(pm) - 2021 konnte der Heimatverein Böttingen aus personellen sowie terminlichen Gründen coronabedingt keine seiner geplanten Aktivitäten durchführen. Es sei nicht möglich gewesen, so Vorsitzende Sabine Vandieken jüngst in der Hauptversammlung des Heimatvereins, genügend Personal zu motivieren, um die Einlasskontrollen in der Halle nach den Coronaregeln durchzuführen. Es sollte auch niemand abgewiesen werden.

Einzig die Arbeiten am „Blättle“ mit Böttinger Persönlichkeiten wurden bereits begonnen. Ein besonderes Dankeschön der Vorstizenden ging an die Ausschussmitglieder, die trotz den widrigen Umständen der Pandemie zusammengehalten hätten und Pläne schmieden konnten. Ebenso bedankte sich die Vorsitzende im Namen des Vereins bei den Spendern, die durch ihre Zuwendungen dem Verein ihre Unterstützung zuteilwerden ließen.

Das Kinderferienprogramm 2020 war die letzte Veranstaltung, die der Verein aktiv durchgeführt hatte. Leider konnte in diesem Jahr kein Ferienprogramm durchgeführt werden, da die Antworten der Lokalitäten, die eingeplant waren, viel zu spät kamen, oftmals mit einer Entschuldigung, dass aufgrund der Pandemie zu wenig Personal vorhanden sei, um Anfragen zu beantworten. Die Planungen für 2022 finden nun bereits zu Beginn des Jahresstatt.

2022 will der Heimatverein wieder mit einem Angebot beim Sommerferienprogramm vertreten sein. Auch den jährlichen Termin in der Mehrzweckhalle will der Verein im kommenden Jahr wieder wahrnehmen. Es wird wieder ein Termin Ende Oktober angestrebt. Die Generalversammlung soll im ersten Halbjahr 2022 stattfinden.

Schriftführer Frank Vandieken konnte sich den Ausführungen der Vorsitzenden anschließen. Die meisten Ausschusssitzungen fanden „virtuell“ statt. Erst die jüngsten Ausschusssitzungen konnten wieder in Anwesenheit stattfinden und wurden im Vereinsraum in der Schule durchgeführt.

Der Bericht der Kassenführerin folgte, die einen soliden Kassenstand des Vereins bescheinigte und dank der eingegangenen Spenden auch eine gute Basis für künftige Aktivitäten darstellte. Die Ein- und Ausgaben wurden im Einzelnen aufgeführt.

Bürgermeister Benedikt Buggle wandte sich mit lobenden Worten an die anwesenden Mitglieder und bedankte sich für das Engagement. Er merkte an, dass deutlich der neue Schwung im Verein zu spüren sei und er sich auf kommende Aktivitäten des Vereins freue.

Hier wurden verschiedene Vorhaben für die Zukunft mit Buggle besprochen – Dinge, die Mitgliedern aufgefallen sind und eventuell durch den Verein als neues Projekt in Angriff genommen werden könnte. Ebenso wurde nochmals auf die Situation des Vereinsraumes hingewiesen, worauf Bürgermeister Buggle versprach, sich nochmals darum zu kümmern.