Heimatpfleger treffen sich in Nonnenhorn

Nonnenhorn (fee) - Ein „Backhäusle“ hat die Heimatpfleger des Landkreises Lindau mit dem Vorsitzenden Wolfgang Sutter nach Nonnenhorn geführt. Bereits 2019 wurde dem dortigen Museumsverein vom Kreisheimattag ein Zuschuss von 1000 Euro für den Erhalt dieses Relikts aus dem 17. Jahrhundert gewährt. Jetzt konnten sie nicht nur Brot und Seelen aus dem Ofen genießen, sondern auch die schier unerschöpfliche vielen Ausstellungsstücke im Museum bewundern.

„Das Backhaus ist die Arbeit aller Mitglieder des Museumsvereins, es ist in Eigenregie entstanden“, informierte Bürgermeister Rainer Kraus. Ferdinand Bauer, der Vorsitzende vom Museumsverein, erzählte über die Geschichte des Backhauses. Im Internet kann das unter „Museumsverein Nonnenhorn“ aufgerufen werden.

Im Rahmen dieses Heimatpflegertreffens wurde Walter Späth, der nach 15 Jahren sein Amt als Ortsheimatpfleger von Nonnenhorn aus Altersgründen abgegeben hat, von Bürgermeister Kraus verabschiedet. Mit etwas Wehmut stellte er fest: „Es war eine wunderschöne Zeit. Ich habe sehr viel erfahren und gesehen und das mit vielen netten Leuten.“

Ein Erlebnis war die Besichtigung des Nonnenhorner Museums. Das Gebäude wurde um 1580 erstellt. Rebbauern, Küfer- und Eichmeister, Landwirte und Taglöhner haben in dem Haus gewohnt. An das ursprüngliche Haus wurden nacheinander die Fasshalle und die Garage angebaut. 1980 ging es in Besitz der Gemeinde über. Seit 2002 wird es an den Museumsverein vermietet. Jetzt sind auf rund 750 Quadratmeter Ausstellungsfläche Gegenstände aus allen Lebensbereichen der Nonnenhorner Bevölkerung zu bewundern. Bei den beiden Museumsführern Walter Meyer und Walter Reischmann war ihre Begeisterung für dieses Reich spürbar.

Beim anschließenden allgemeinen Austausch bemerkte Wolfgang Sutter, Vorsitzender des Kreisheimattags, dass Professor Hartung diesem inzwischen kritisch gegenüberstehe, insbesondere, was das Kapellenbuch betrifft. Der Verleger des Kapellenbuchs, Josef Fink, stellte seinen Verlag vor. Er informierte, dass das Buch sehr gut ankommt und ist sicher, dass es nach den ersten 1500 Exemplaren eine Neuauflage geben wird. Fink nutzte die Gelegenheit, allen Autoren – den Heimatpflegern von Nonnenhorn bis Stiefenhofen - für ihre Arbeit zu danken. Das größte Verdienst hatten dabei Luise Hodrius und Gerd Zimmer, die das Buch von Anbeginn an begleitet haben. An Thomas Gretler ging sein Lob für die wunderschönen Fotos. Nach seinen Informationen kommen auch die Karten, die bei den einzelnen Orten sind, sehr gut an.

„Es gibt keinen Landkreis in ganz Schwaben, der wie ihr einen Kreisheimattag hat“, bemerkte Professor Hans Frei, der von 1970 bis 1987, Bezirksheimatpfleger war. Er bewundere, dass Heimatpflege im Landkreis Lindau eine so breite Resonanz habe und so gute Ergebnisse bringe. Das beste Beispiel sei das Kapellenbuch. „Ich habe mit großer Neugier darin gelesen.“ Da sei eine enorme Vielfalt an Aussagen über die Standorte versammelt. „Das Kapellenbuch bildet einen ausgezeichneten Überblick über die Kapellen im Landkreis, ist aber auch eine wichtige Quelle für die Denkweise und Verhaltensweise unserer Vorfahren.“ So ein Buch könne man einen renommierten Historiker machen lassen und viel Geld dafür bezahlen. Hier wurde es von der Basis geschaffen entspreche voll und ganz dem Titel des Buches „Zur Ehre Gottes und zur Freude der Menschen“. (fee)