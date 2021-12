Heimatgeschichten und -geschehen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 20. November 2021 fand das 3. Seminar der Allgäuer Heimatakademie, ein Projekt des Heimatbundes Allgäu, in Dürren bei der Edelweiß Brauerei FARNY unter Corona 2G-Regeln statt.

Begonnen hat es mit dem Burgenbau im Mittelalter im Allgäu, die unsere Landschaft bis heute prägen. Roland Ohneseit, Burgkastellan der Waldburg, Referent der Heimatakademie, erläuterte reich bebildert den Bau zur damaligen Zeit, die Einrichtung und die jahrelange Herstellung einer Burg. Wie schnell sie zerstört werden konnte und welche Mittel dafür zur Verfügung standen, machte er in Wort und Bild deutlich. Den Untergang des Rittertums durch das „Erblich werden der Lehen“ und dem gleichzeitigen Aufschwung der Städte, dazu die Veränderungen in der Kriegstechnik, wurde lebhaft und nachvollziehbar erläutert.

Dr. Michael Schneider, Dipl. Biologe und Experte für die Naturgeschichte des Allgäus, referierte über die Geologie der südlichsten Region Deutschlands und der Alpen. Er erläuterte dabei die kaum fassbaren Wege des Allgäus von den Tropen nordwärts durch ein Flachmeer in die Subtropen bis zum heutigen Standort. Mit dieser Kontinentalverschiebung änderte sich auch das Klima und damit Flora und Fauna. Besonders beeindruckend führte er mit einem Streckenvergleich vom Tagungsort bis Isny von etwa 14 Kilometern, die zeitliche Dimension der Erdgeschichte vor, wobei erst auf den letzten zwei Millimetern der Mensch erschien.

Über die Allgäuer Milchwirtschaft berichtete der Milch- und Käsefachmann Emmerich Heilinger. Er stellte fest, dass die Milchverarbeitung in unserer Region wesentlich älter ist als die Bezeichnung „Allgäu“. Schon vor der römischen Besatzungszeit hatten die Kelten eine hohe Kultur aufzuweisen, was die Veredelung von Milch angeht. Aber erst die Käsepioniere wie Hirnbein, Stadler und Althaus machten unser Grünlandgebiet zur Käseküche Deutschlands mit nachhaltigem Erfolg. Auch in Zukunft wird das Allgäu ein Käseland bleiben, so Heilinger.

Die Seminarteilnehmer durften anschließend Blicke hinter die Türen der Brauerei Farny werfen. Braumeister Nathan Baumann führte durch die Produktionsräume. Wie gut regionale Erzeugnisse zusammenpassen, begründeten die Fachleute Baumann und Heilinger jeweils für ihre Produkte in einer gemeinsamen Verkostung. Einen besonderen Dank der Edelweiß Brauerei Farny als Erfinder des Kristallweizens für die tolle Unterstützung der Heimatpflege.