Angesichts der aktuellen Corona-Situation haben sich die Heilig-Nacht-Sänger dafür entschieden, ihre diesjährigen Auftritte abzusagen.

Dies betrifft das Singen im Heilig-Geist-Spital am 4. Advent um 18.30 Uhr und die Auftritte an Heiligabend in der Klosterkirche Weissenau, auf dem Weststadtfriedhof, in der oberen Herrenstrasse sowie auf dem Marienplatz beim Blaserturm um 24 Uhr.