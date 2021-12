Heilig Geist: Kinderkrippenfeier im Freien

n (sj) - Vonwegen „Leise rieselt der Schnee“: Bei leichtem Dauerregen hat am Nachmittag des Heiligen Abends die gut besuchte Kinderkrippenfeier im Freien auf dem Platz vor der Heilig-Geist-Kirche stattgefunden.

Erstkommunionkinder der Kirchengemeinde Heilig Geist und ihre Geschwister spielten in der Weihnachtsgeschichte eindrucksvoll den Besuch der schwangeren Maria bei ihrer ebenfalls schwangeren Base Elisabeth im Bergland von Judäa, die Herbergssuche in Bethlehem mit Christi Geburt im Stall und den Besuch der Hirten beim Kind in der Krippe nach. Einstudiert wurde die halbstündige Krippenfeier vom Familiengottesdienstteam der Kirchengemeinde.

„Wir feiern heute die Geburt von Jesus. Er ist das Licht, der helle Stern“, sagte der Pastoralreferent der Seelsorgeeinheit Ellwangen, Dekanatsjugendseelsorger Sven Köder, in seiner Begrüßung und sprach von „dem größten Geschenk“, das Gott den Menschen vermacht habe. Köder rief die Gläubigen dazu auf, wie Jesus Christus als leuchtender, heller Stern Licht für andere, für die Mitmenschen zu sein.

In den Fürbitten wurde der Flüchtlinge, der Obdachlosen und der Menschen, die Weihnachten in Armut verbringen müssen, ebenso gedacht wie der Kranken und Sterbenden, der Einsamen und Trauernden, der Menschen in Streit, der Menschen, die nicht an die Frohe Botschaft glauben können, und aller Menschen auf der Welt. Denn, so Sven Köder: „Jesus ist das Licht der Welt.“ Weihnachten sei ein Fest der Freude und des Friedens. Ein Bläserensemble des Musikvereins Jagstzell gestaltete die Krippenfeier mit weihnachtlichen Weisen. Mit dem Weihnachtslied „Stille Nacht, heilige Nacht“, dem Lied der Lieder schlechthin, ging die eindrucksvolle Feier zu Ende. Foto: Schneider