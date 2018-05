Heilig-Blutfest feiert 90-jähriges Bestehen

„Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach Hoffnung fragt, die euch erfüllt“. Unter diesem Leitwort aus dem ersten Petrusbrief wird das Heilig-Blutfest stehen, das in dieser Form seit 1928 alljährlich im Sommer gefeiert wird.

Beim Festgottesdienst am Pfingstmontag mit den Fahnenabordnungen und Gruppenleitern aus Oberschwaben und dem Allgäu in der vollbesetzten St.-Verena-Kirche betonte Pater Eugen die hoffnungsgebende Frohbotschaft des Evangeliums: „Im vorbehaltlosen Glauben kommt Gott nahe, er erleuchtet die Herzen der Gläubigen, die nicht Knechte sondern Freunde sind.“

Das Heilig-Blutfest ist für den Prior der Salvatorianer ein besonderes Fest, „das sich an Jesus orientiert, der sein Blut gegeben hat“. Die Gebete um die Fruchtbarkeit der Fluren und der Arbeit beim Blutritt „sind Ausdruck unseres Glaubens“. Pater Eugen dankte den Blutreitern „und allen, die zu dieser wunderbaren Glaubensfeier beitragen“.

Bei der anschließenden Gruppenleiterversammlung im Kurhaus mit dem musikalischen Auftakt durch den Musikverein Ellwangen griff Bürgermeister Roland Bürkle die Predigt in seiner Begrüßung noch einmal auf: Bei den Veränderungen in unserer Gesellschaft sei es umso notwendiger, „zu den christlichen Grundwerten, wie Nächstenliebe, Toleranz und Solidarität, zu stehen und sie auch in Zukunft zu pflegen“. Bürkle wird nach 16 Jahren im Sommer den Stab des Vorsitzenden des Wallfahrtsausschusses an seine Nachfolgerin Alexandra Scherer übergeben.

Für den langjährig organisatorischen Leiter, Josef Burkhardt, hat beim Blutritt im vergangenen Jahr „alles wunderbar geklappt“. Wichtig sei es, zu den Musikkapellen Abstand und generell Ordnung zu halten, „sonst sieht es aus wie ein Haufen“.

Nach dem zügigen Kassenbericht von Ludwig Prechter und dessen einstimmiger Entlastung konnte Tierärztin Andrea Hagenlocher in ihrem Rückblick feststellen, dass gerade beim ausgebrochenen Pferd auf der Autobahn „viel Glück im Spiel war“. Um Unfälle und Schäden zu vermeiden nannte sie die wichtigsten Regeln, die vom Hufbeschlag über Impfungen und den Schutz vor Bremsen bis zur Stallwache reichten.

Unter „Verschiedenes“ wurde schließlich angeregt, gerade für die Musikkapellen am Gottesberg einen Getränkestand einzurichten. Der Ausschuss wird sich damit befassen, die Absicht, den Stand des DRK zu erweitern, sei aber bereits erkennbar, wie Josef Burkhardt bemerkte: „A Wasser isch au a Getränk.“

Die Geehrten

10 Jahre: Joshua Pritzi, Altmannshofen; Albert Bentele, Aulendorf; Birgit Egger, Sabrina Egger, Stefan Huckle, alle Bad Buchau; Markus Sterzenbach, Max Hehl, beide Baienfurt; Klaus Moosmann, Martin Ströhle, Benjamin Tratzig, alle Baindt; Martin Zell, Dietmanns; Dietmar Horn, Eberhardzell-Wolfegg; Tamina Rottmar, Hofs; Reinhard Stöfele, Laupheim; Maria Prohaska, Legau; Oliver Schwab, Jan Schwab, beid Molpertshaus; Tanja Krug, Hermann Ehrensberger, beide Oberessendorf; Corinna Bentele, Ratzenried; Manfred Krost, Ravensburg; Dominik Schoch, Simon Maucher, beide Reinstetten; Christine Veser, Rötenbach; Stefan Baur, Joachim Fuhrmann, beide Taldorf; Lisa Pfleghar, Barbara Erb, beide Waldburg-Hannober; Diakon Erik Thouet, Angelika Kramer-Burkhardt, beide Weißenau; Valentin Knecht, Dominik Bendel, beide Willerazhofen-Bergatreute.

25 Jahre: Christoph Müller, Aulendorf; Winfried Maier, Berkheim; Tania Sommer, Diepoldshofen; Monika Zell, Dietmanns; Thomas Angele, Eberhardzell-Wolfegg; Melanie Feßler, Legau; Karl Köberle, Joahim Kuhn, beide Mittelbuch-Ummendorf; Daniel Wiedemann, Molpertshaus; Andreas Restle, Oberessendorf; Robert Bucher, Ravensburg; Gerold Mahlie, Rötenbach; Eugen Erath, Simone Burg, beide Schlier; Hermann Pfender, St. Georg Ochsenhausen-Erlenmoos; Edgar Lang, Weißenau; Jörg Fischer, Nikolai Bendel, beide Willerazhofen-Bergatreute.

40 Jahre: Josef Beutel, Eberhardzell-Wolfegg; Florian Schneider, Kurt Wohlhüter, beide Mittelbuch-Ummendorf; Harald Koldodziej, Ravensburg; Edwin Hertkorn, Reute-Gaisbeuren; Werner Pfender, St. Georg Ochsenhausen-Erlenmoos; Josef Roth, Stadtgarde zu Pferd, Weingarten; Norbert Burkhardt, Weißenau.

50 Jahre: Franz Schick, Berkheim; Franz Heine, Diepoldshofen; Alois Brauchle, Walter Brauchle, beide Eberhardzell-Wolfegg; Josef Zobel, Josef Prelisauer, beide St. Georg Ochsenhausen-Erlenmoos.

Musiker, 25 Jahre: Brigitte Blumer, Bettina Hutz, Thomas Kramer, Armin Kohler, Stephan Mast, Berthold Kranz, Peter Ott, Markus Reich, Wolfgang Reich, Alfons Branz, alle MK Eberhardzell.

Musiker, 40 Jahre: Stefan Ott, MK Eberhardzell.

Gruupenjubiläum, 70 Jahre: Blutreitergruppe KIßlegg.

Ausscheidende Gruppenführer: Vitus Kuhn (Altmannshofen, 15 Jahre), Roland Braig (Reinstetten, 10 Jahre).