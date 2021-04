Heike Knecht räumt den Weg frei

Zu den fleißigen Müllsammlern im Ostalbkreis gehört Heike Knecht aus Stödtlen-Maxenhof. Seit Jahren macht sie sich Woche für Woche aus Überzeugung auf den Weg und sammelt entlang der Straßen und Wege den Müll ein, den andere Zeitgenossen achtlos in die Landschaft werfen.

Nun hat sich Knecht der Initiative des Ostalbkreises „Saubere Ostalb“ angeschlossen und ist offiziell Müllpatin geworden und wurde entsprechend ausgestattet –mit Handschuhen, Warnweste, Greifzange und speziellen Müllsäcken der GOA.

Die Mengen, die Heike Knecht, oft zusammen mit ihrer Freundin Martina Vogt aus Stödtlen-Strambach einsammelt, sind laut Knecht beträchtlich. „Man merkt einfach, dass die Kreisputzeten 2020 und 2021 ausgefallen sind.“

Auf das ehrenamtliche Müllsammeln ist die begeisterte Reiterin gekommen, weil vor Jahren eines ihrer Pferde in eine zerbrochene Glasflasche getreten war. „Dass Abfall und vor allem Glas, für viele Tiere und auch für Menschen gefährlich sein können, das ist den Leuten, die es achtlos wegwerfen, nicht bewusst“, sagt Heike Knecht, die vor kurzem bei einer ihren Sammelaktionen an der Kreisstraße entlang des Stödtlener Gewerbegebietes auf Bürgermeister Bürgermeister Ralf Leinberger getroffen ist. Leinberger bedankte sich bei der Gelegenheit für Knechts „vorbildchen Einsatz“ und äußerte die Hoffnung, dass sich noch weitere Einwohner ein Beispiel an diesem Enagement nehmen.

Wer mitmachen und Müllpate werden möchte: Die zentrale Anlaufstelle ist bei der ist GOA Gabriele Bollin, Telefon 07174 /2711462, E-Mail: saubere.ostalb@goa-online.de.