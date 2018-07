Bürgermeister Armin Kiemel hat Schulleiterin Heike Brost verabschiedet, die von der Grundschule Hohenstadt an die Grundschule in Pfahlheim wechselt. Die kommissarische Schulleitung übernimmt Sybille Beck.

Zum Schuljahr 2010/2011 hatte Heike Brost die kommissarische Schulleitung an der Grundschule Hohenstadt übernommen. Im Juni 2011 übernahm sie die Stelle der Rektorin. Bürgermeister Kiemel erinnerte sich, dass er Heike Brost bei ihrem Antrittsbesuch im Rathaus bereits als starke, kreative und offene Ansprechpartnerin kennen und schätzen gelernt habe. Die Voraussetzungen an der Grundschule Hohenstadt seien durch den jahrgangsübergreifenden Unterricht und die intensive Kooperation mit dem Kindergarten Hohenstadt sicherlich nicht alltäglich gewesen. Heike Brost habe diese Aufgaben jedoch mit Bravour gemeistert und in Hohenstadt viel bewegt. Als innovative, engagierte und zupackende Rektorin habe Brost der Schule und der Gemeinde sehr gut getan. Auch die Eltern hätten dies sehr zu schätzen gewusst.

Der künftigen Schulleiterin von Pfahlheim wünschte Kiemel für die Zukunft alles Gute, viel Erfolg und Erfüllung in der neuen Aufgabe. Die kommissarische Schulleitung wird von Sybille Beck übernommen, die bereits seit vier Jahren an der Grundschule Hohenstadt tätig ist.