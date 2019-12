Heidi Rißler läuft auf Platz zwei

Zufriedene Gesichter hat man nach dem Crosslauf in Albstadt-Tailfingen bei den Organisatoren gesehen. Vor allem wegen der guten Teilnehmerzahlen. Auch die Läufer hatten den Weg auf die Albhochfläche nicht bereut. Der Veranstalter vom TB Tailfingen hatte einen abwechslungsreichen und fairen Naturparkour angelegt.

Männer

Aus dem dichten Gedränge zu Beginn stürmte Adrian Engstler (TV Villingen) über die Mitteldistanz der Konkurrenz auf und davon. Mit seiner Laufzeit von 10:13 Minuten war er Schnellster aller Männerklassen und sichert sich den Tagessieg in der männlichen Jugend 20. Rang zwei und drei gingen in dieser Klasse an Raphael Kirn (10:55 Minuten) und Marcel Haag (11:13 Minuten), die beide in den Farben der LG farbtex Nordschwarzwald am Start waren. Mit einem engagierten Lauf sicherte sich Philipp Fähnrich (10:51 Minuten) vom TSV Bisingen den Tagessieg vor Philipp Kapitza (11:10 Minuten, LG farbtex Nordschwarzwald) und Alexander Boroh (11:49 Minuten) vom SV Waldmössingen.

Aus einem über die gesamte Laufstrecke spannenden Rennen verwies Conrad Heinemann (10:28 Minuten, LAZ Ludwigsburg) mit einem tollen Endspurt Lukas Ehrle (10:30 Minuten) vom TV Villingen, Darron John (10:50 Minuten) von der TSG Balingen und Felix Beck von der LG Winterlingen (10:56 Minuten) auf die weiteren Plätze.

Auf der Langstrecke schrieb Nils Holocher von der LG farbtex Nordschwarzwald weiter an seiner Erfolgsstory in diesem Jahr. Nachdem er sich bereits in Unterkirnach als Schnellster der Crosslauf-Serie erwiesen hatte, war er auch auf der Albhochfläche von der Konkurrenz nicht zu stoppen. Nach 34:44 Minuten eilte er als Erster über die Ziellinie und gewann den Lauf der M 30. Zweitschnellster war erneut sein Vereinskamerad Axel Klumpp. Er lief nach 35:59 Minuten über die Ziellinie, womit er die Wertung der Männerklasse gewann. In dessen Sog eilte Tobias Giering (36:07 Minuten, LG farbtex Nordschwarzwald) als Erster in der M 35 über die Strecke. Dicht dahinter kam Timon Zeiler (LG Brandenkopf) nach 36:33 Minuten auf Platz zwei.

Frauen

Ein interessantes Laufduell lieferten sich auf der Mittelstrecke der Frauen Sophia Pichler (14:34 Minuten, TSV Rottweil) und Katharina Heckele (14:59 Minuten) vom TV Oberdorf. In der genannten Reihenfolge belegten sie die ersten zwei Plätze.

Als Schnellste der Frauenklassen erwies sich Sophie Kremsler von der SpVgg Mössingen. Zielorientiert eilte sie über den Naturparcours und sicherte sich nach 12:39 Minuten den Tagessieg der weiblichen Jugend 20 vor Elisa Frey (12:48 Minuten, LG farbtex Nordschwarzwald) und Jana Keppler (13:42 Minuten) vom SV Oberkollbach.

Das Rennen der weiblichen Jugend 18 gewann nach einer tollen Laufleistung Carina Rothweiler (13:06 Minuten) von der LG Baar. Im Ziel lag sie 20 Sekunden vor der zweitplatzierten Lea Eberhardt (TSG Balingen) und Amelie Fischer (14:01 Minuten) vom TSV Bisingen.

Hanna Bächle, LT Unterkirnach, erwies sich auch in Tailfingen als stärkste Läuferin auf der Langstrecke. Sie gewann das Rennen der Frauen in der Zeit von 45:54 Minuten. Locker und dynamisch eilte Carmen Keppler (46:37 Minuten, SV Oberkollbach) zum Erfolg in der W 40.

Damit nicht genug. In der W 45 verbuchten die Läuferinnen vom SV Oberkollbach einen Doppelerfolg. Yvonne Eisele (52:49 Minuten) landete vor ihrer Teamgefährdin Tanja Haischer (54:30 Minuten) auf Platz eins. Eine beeindruckende Leistung gelang erneut Maria Schafbuch aus Bad Dürrheim. In 47:19 Minuten holte sie sich in der W 50 Platz eins vor Heidi Rißler (52:40 Minuten) von der TG Trossingen.