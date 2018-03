Heidi Münch als Bezirksjugendleiterin wiedergewählt

Heidi Münch ist bei der Jugendleiterhauptversammlung des Fußballbezirks Riß in Bronnen für weitere drei Jahre als Bezirksjugendleiterin gewählt worden. Der FV Olympia Laupheim wurde für seine Jugendarbeit ausgezeichnet.

Neben dem Verbandsjugendleiter Michael Supper konnte Heidi Münch auch Gäste aus dem Nachbarbezirk Donau/Iller, Bezirksjugendleiter Kai Friedrich und Jugendspielleiter Hans-Peter Pecher willkommen heißen. Ortsvorsteher Andreas Lebherz, der Vorsitzende der SF Bronnen Benjamin Baur, Serkan Gök als Vertreter des Sportkreises Biberach und Bezirksvorsitzender Alois Hummler sprachen Grußworte. Nach dem Totengedenken für Karl-Heinz Maier und Rolf Barton folgte der Bericht der Bezirksjugendleiterin, der zudem im Berichtsheft für jeden schriftlich vorlag.

Besonders hob Heidi Münch auch negative Punkte im Jugendbereich hervor: unentschuldigtes Nichtantreten bei Punktspielen sowie häufigere Beleidigungen gegen Schiedsrichter, seitens Spieler und seitens Zuschauer. Einige Jungschiedsrichter hätten nach nur kurzer Zeit ihr Hobby bereits deshalb wieder aufgegeben. Sie wünsche sich zukünftig mehr Vorbildfunktion im Jugendbereich und ein beherztes Einschreiten gegen zunehmende Entgleisungen.

Verbandsjugendleiter Michael Supper überbrachte Grüße des Verbandsjugendausschusses und des Vorstands des Württembergischen Fußballverbands (WFV). „Ich habe Heidi bei unseren Sitzungen immer als sehr loyale Mitstreiterin im Sinne des Jugendfußballs im Bezirk und Verband schätzen gelernt. Im ländlich geprägten Bezirk Riß einen Spielbetrieb aufrechtzuhalten ist eine Herausforderung, ihr macht eine gute Arbeit.“ Anschließend ging Supper auf die vergangenen drei Jahre ein und blickte auch in die Zukunft. Weitere Themen waren die Weiterentwicklung im F-Junioren- und Bambinibereich: „Gewinnen wollen und verlieren können gehört zum Lernprozess im Fußball dazu. Es ist besser, mit der Jugend als über die Jugend zu sprechen.“

Eine besondere Ehrung konnte die Jugendabteilung des FV Olympia Laupheim in Empfang nehmen: Dank der DFB-Stiftung Egidius Braun dürfen zwölf Jugendliche samt Betreuung eine Woche in der Sportschule Schöneck in Karlsruhe verbringen. Im Berichtszeitraum konnten zudem aus den 61 Vereinen 41 Ehrungen vorgenommen werden, allerdings nur aus zehn Vereinen. Heidi Münch ermunterte alle Vereinsfunktionäre, weitere Personen zu Ehrungen vorzuschlagen.

Der Tagesordnungspunkt „Entlastung und Neuwahl“ wird oft unterschätzt, ohne korrekte Entlastung ist eine Neuwahl ungültig. Adolf Schick aus Bronnen, seit Vereinsgründung 1949 bis heute in allen Funktionen in seinem Heimatverein tätig, leitete diesen Part in vorbildlicher Weise. Bezirksjugendleiterin Heidi Münch wurde einstimmig entlastet und anschließend einstimmig für weitere drei Jahre gewählt.

Der Bezirksjugendausschuss wird sich auch weiterhin aus den bisherigen Mitgliedern zusammensetzen, Doris Gerster gibt ihr Amt als Mädchenreferentin und Mädchenstaffelleiterin aber zum Saisonende auf. Die Veranstaltung war gut besucht, acht Vereine hatten hingegen keine Delegierten entsandt. Heidi Münch bedankte sich bei allen Bezirksmitarbeitern für die gute Zusammenarbeit, besonders bei Leonhard Bauer für seine unermüdliche Arbeit über das ganze Jahr und bei der Herstellung des umfangreichen Berichtshefts sowie bei Adolf Schick für seine routinierte Entlastung.