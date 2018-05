Heidenheimer Schüler spielen in Berlin

Überraschung für Hauptstadtjournalisten und Politiker in der baden-württembergischen Landesvertretung: Die Jazzband des Werkgymnasiums Heidenheim spielte zur Begrüßung für die Gäste des traditionellen Spargelessens in der baden-württembergischen Landesvertretung. Mit beschwingter Musik sorgten die 21 Schüler der 8. bis 12. Klasse für gute Laune. Lehrerin Ricarda Rickert begeisterte das Publikum im Garten der Landesvertretung mit „Valery“ von Amy Whinehouse. In Berlin darf „Bei mir biste scheen“, natürlich nicht fehlen. Die Schüler aus Heidenheim sind drei Tage in Berlin, sie traten im Biergarten an der Spree auf und vor dem Reichstag. Alles zwei Jahre gehen sie auf Konzertreise und sie sagen: „Berlin, immer wieder gerne“. „Super gespielt“, freute sich der Leiter der Landesvertretung, Volker Ratzmann, der den Heidenheimern dankte. Musiklehrer Joachim Koczis freute sich über den gelungenen Auftritt seiner Schüler, mit dem sie sich in der Landesvertretung empfahlen. Auf die Frage der Schwäbischen Zeitung, ob sie nicht auch bei der Stallwächterparty mal spielen wollten, meinte Koczis: „Stallwächterparty, das wär mal was“.