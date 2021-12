Heidenheim, Paderborn oder keiner: Wer schafft die 30 Punkte?

Frank Schmidt hat keine Lust auf Pause. „Natürlich freue ich mich, dass ein paar Tage frei sind“, so der Trainer: „Aber für mich ist keine Zeit innezuhalten. Runterfahren möchte ich gar nicht. Es soll am besten schnell weitergehen.“ Zunächst wartet vor der kleinen Winterpause am Samstag (13.30 Uhr) sowieso noch das letzte Spiel in 2021 in Paderborn (Tabellen-6., 27 Punkte) auf Heidenheim (Tabellen-8., 27 Punkte).

Personell hat sich beim Zweitligist aus Heidenheim keine Änderung ergeben. Es fehlen weiterhin die Langzeitverletzten. Der Rest sei einsatzfähig. „Denis Thomalla trainiert noch mit dem Athletiktrainer und wird daher leider erst wieder in der Vorbereitung einsteigen können“, schiebt der FCH-Trainer nach. Der Gegner im letzten Spiel des Jahres hat die gleiche Punkteausbeute vorzuweisen wie der FCH, steht damit allerdings derzeit in der Tabelle auf dem sechsten Platz. „Es gab einen Trainerwechsel und sie haben wichtige Spieler verloren. Da dauert es ein wenig bis die Automatismen greifen. Die Vereins- und die Spielphilosophie sind aber die gleichen. Nun sieht man, sie spielen genau den Fußball, den sie immer gezeigt haben“, zeigt Schmidt sich nicht überrascht über die gute Vorrunde unter Lukas Kwasniok. Der SCP hat mit die meisten Tore aus dem Spiel heraus erzielt. Da komm man sicherlich an einem Spieler nicht vorbei: Sven Michel. Der Mittelstürmer hat neben 13 Treffern auch vier Assists vorzuweisen. „Es wird viel über Michel gesprochen und das auch zurecht. Die Art und Weise wie er spielt, ist 90 Minuten Schwerstarbeit. Er ist ein wichtiger Faktor, aber natürlich nicht alles. Es gibt da schon noch ein paar Spieler drumherum“, stellt der Coach der Heidenheimer klar. Auswärts hat die Mannschaft des SCP kein Spiel verloren und steht an der Spitze der Auswärtstabelle. Doch die Partie steigt in der Heimat. Wäre da nicht die etwas holprige Performance der Heidenheimer in der Fremde, dann könnte man sich direkt Hoffnungen auf den ersten Sieg des FCH gegen Paderborn überhaupt machen. „Wir haben gegen Karlsruhe (2:3, Anmerk. d. Red.) ordentlich gespielt, uns aber nicht belohnt“, sagt Schmidt und stellt damit klar: „Wir müssen gar nicht so viel ändern.“ Nur eben die Effizienz. Die Chancen, die waren zuletzt immer da. „Effizienz ist unser Hauptthema“, legt Schmidt den Finger in die Wunde: „Wir hatten viele Durchbrüche über den Flügel und haben diese nicht konsequent ausgespielt. Daran haben wir in dieser Woche gearbeitet.“ Auch dem Gastgeber fehlte zuletzt die Effizienz. Seit vier Ligaspielen wartet der SCP auf einen Sieg. Zuletzt hagelte es zum Hinrundenabschluss die 0:1-Pleite gegen den aktuellen Überraschungszweiten aus Darmstadt. „Das Spiel kann uns als kleine Blaupause dienen“, sagt Schmidt: „Darmstadt hat es gut gemacht. Wenig Räume zugelassen und über einen Standard das Spiel entschieden.“ Beide Mannschaften wollen die 30 Punkte in diesem Jahr noch vollmachen. „Das kann den Druck erhöhen und dann müssen wir zum richtigen Zeitpunkt eben zuschlagen“, sagt Schmidt. Nach dem Spiel ist dann Winterpause. Ob Frank Schmidt will oder nicht.