Heidelberg gedenkt der Opfer des Amoklaufes an Uni

Eine Woche nach dem Amoklauf erinnert die Universität Heidelberg am Montag (12.00 Uhr) mit einer Trauerfeier in der Peterskirche an die Opfer. Zum Gedenken der getöteten 23-jährigen Studentin und ihrer drei verletzten Kommilitonen sind alle Menschen aufgerufen, um 12.24 Uhr für eine Minute innezuhalten. Zu diesem Zeitpunkt kamen am vergangenen Montag die ersten Notrufe aus dem Saal, in dem der Täter aus bislang unbekanntem Motiv mehrfach auf die 30 Erstsemester der Biowissenschaften schoss.

An der Veranstaltung in der Universitätskirche nehmen Innenminister Thomas Strobl (CDU) und Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) als Vertreter des Landes Baden-Württemberg teil. Neben dem Innenminister und dem Universitätsrektor Bernhard Eitel sprechen der Heidelberger Oberbürgermeister, Eckart Würzner (parteilos), sowie der Vorsitzende der Verfassten Studierendenschaft, Peter Abelmann.

Der 18 Jahre alte Täter war mit einer Waffe in ein laufendes Tutorium eingedrungen, in dem eine ältere Studentin den Neulingen organische Chemie nahe bringen sollte. Er schoss mehrmals und traf die aus Landau stammende 23-Jährige mit der Schrotflinte in den Kopf. Die junge Frau starb wenige Stunden später im Krankenhaus. Drei weitere Kommilitonen kamen mit leichteren Verletzungen davon. Der Täter verließ das Gebäude und tötete sich selbst.

