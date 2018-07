Heißes Derby steigt in Bad Wurzach

BODENSEE - (chm) Am 29. Spieltag der Fußball-Bezirksliga kann sich der SV Seibranz mit einem Sieg im Derby bei der TSG Bad Wurzach Platz zwei sichern. Der SV Maierhöfen hat bei Schlusslicht SV Weingarten die große Chance, im Abstiegskampf ein Stück voranzukommen.

Für Spieler, Verantwortliche und Anhänger von TSG Bad Wurzach und SV Seibranz steht am Sonntag ein richtiger Leckerbissen auf dem Programm: Das Gemeinde-Derby Stadt gegen Dorf – und das Beste: Für beide Mannschaften geht es noch um richtig was. Den Wurzachern fehlt ein Punkt zum sicheren Klassenerhalt – und der SV Seibranz hätte mit einem Sieg Platz zwei quasi gebucht. Das Hinspiel hat der SVS mit 4:1 gewonnen – die Devise für’s Rückspiel am Sonntag heißt für beide Mannschaften allerdings: Vor allem kein Gegentor bekommen.

Wurzachs Trainer Andreas Maier ist genau auf den einen Punkt aus, den er noch braucht, um den Klassenerhalt feiern zu können: „Wir wollen zwar nicht mauern, aber solange es 0:0 steht, bin ich zufrieden.“ Maier werden zwar einige Spieler fehlen, trotzdem ist er sich sicher, dass er eine schlagkräftige Truppe aufbieten kann: „Wenn’s gegen Seibranz geht, sind besonders viele im Training – und jeder will spielen. Besonders motivieren muss ich da niemanden.“ Dasselbe gilt natürlich auch für Wolfgang Jäger, der allerdings taktisch keineswegs zum großen Halali bläst: „Wir müssen vor allem vermeiden, ein frühes Gegentro zu bekommen – vorne schaffen wir es immer, ein Tor zu erzielen.“ Bis auf den verletzten Daniel Daiber hat Jäger alle Mann an Bord. Manch einer ist zwar weiterhin angeschlagen (Christoph Sailer) oder ist nach Verletzung noch ein gutes Stück von der Bestform entfernt (Philipp Zollikofer) – „aber wir werden uns in den nächsten zwei, drei Wochen durchkämpfen.“ Zwei, drei Wochen -- keine Frage: Wolfgang Jäger will unbedingt in die Aufstiegsrelegation.

„Der Sonntag wird die Vorentscheidung im Abstiegskampf bringen“, prophezeit Florian Meffert, Spielertrainer des SV Maierhöfen. Vermeintlich hat seine Mannschaft die einfachste Aufgabe zu lösen: Der SVM tritt beim Tabellenletzten SV Weingarten an. Gegen die Weingartener hat sich allerdings Abstiegskonkurrent VfL Brochenzell am letzten Spieltag bös verhoben. „Wir werden diesen Gegner ganz gewiss nicht unterschätzen“, sagt Meffert. Hoffnung hat der Coach, was das Toreschießen anbelangt: Nur elf Tore machen den SVM zum schlechtesten Team der Rückrunde – jetzt aber ist mit Tobias Wegmann der mit sechs Treffern beste Torschütze aus den USA zurückgekehrt.

Der FC Wangen II bekommt es im Derby gegen die SG Kißlegg mit einem zuletzt wie entfesselt aufspielenden Gegner zu tun: Mit einem 9:1 gegen den SV Oberteuringen und einem 4:3 gegen die SG Baienfurt ist Kißlegg auf Platz vier nach vorne gestürmt.

Beim Duell zwischen dem FC Leutkirch und dem FC Dostluk treffen sich zwei Tabellennachbarn – beide sind aber längst gesichert und können sich kaum mehr entscheidend verbessern. Die Spiele: TSG Bad Wurzach – SV Seibranz FC Leutkirch – FC Dostluk Friedrichshafen, SV Weingarten – SV Maierhöfen, SV Oberteuringen – VfL Brochenzell, FC Wangen II – SG Kißlegg, SGM Fischbach/Schnetzenhausen – FV Ravensburg II, VfB Friedrichshafen U23 – SG Baienfurt, SV Kehlen – SV Kressbronn (Sonntag, 15 Uhr). (chm)