Hehlerware: Wenn ein Ankauf kriminell wird

Von Aalener Nachrichten

Ein Brand in einer Holzfirma ist am Mittwochnachmittag in der Güglingstraße ausgebrochen. Das Feuer wurde um 13.43 Uhr über Notruf gemeldet und hatte sich innerhalb kurzer Zeit im Gebäude ausgebreitet. Firmenmitarbeiter und eine Familie, welche in einer im Gebäude befindlichen Wohnung lebt, kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.

Die Löscharbeiten dauern mit Stand 15.15 Uhr an. Es kommt derzeit zu einer erheblichen Rauchbelästigung, weshalb Anwohnern empfohlen wird, Fenster und Türen geschlossen zu lassen.