Hege erwartet im Pokal Aulendorf

Vier Mannschaften messen sich am Mittwoch im Fußball-Bezirkspokal. Es geht um den Einzug ins Viertelfinale. Dort stehen bereits die Teams aus Meckenbeuren, Schlachters und Bad Wurzach. Die SGM Hege-Nonnenhorn/Bodolz erwartet zu Hause die SG Aulendorf (18.30 Uhr, in Bodolz). In der zweiten Partie empfängt der SC Unterzeil-Reichenhofen den TSV Eschach (18 Uhr).

Die SG Aulendorf ist in der Kreisliga A1 mit zwei Siegen in die Saison gestartet. Am Sonntag gewann das Team beim TSB Ravensburg mit 5:0. In der ersten Partie gewann das Team gegen Vogt mit 5:3. Zehn Tore in zwei Spielen bedeutet, dass die SG Aulendorf eine starke Offensive hat. Andreas Krenzler und Daniel Thomas haben jeweils drei Tore geschossen. Thomas Kristen, Trainer der SGM Hege-Nonnenhorn/Bodolz, ist sich der schweren Aufgabe bewusst. „Aulendorf ist eine starke Mannschaft und wir sind aktuell nicht komplett. Die Gäste sind Favorit.“